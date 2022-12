Duras acusaciones contra el gobierno Santos durante debate de Odebrecht

Durante el debate de control político que se adelantó en contra de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el senador del partido de La U Armando Benedetti la emprendió contra el expresidente Juan Manuel Santos, de quien dijo no dejó liquidar el contrato que había entre el Estado y la multinacional Odebrecht.

“El real problema del por qué estamos en tribunales y todo lo demás lo tiene el gobierno Santos porque no caduco el contrato, porque lo que hizo fue terminarlo y liquidarlo para que los bancos puedan seguir buscando indemnizaciones, tribunales, tribunales administrativos, tribunales judiciales, en España y todas partes”, expresó Benedetti durante el debate.

También señaló que en la no liquidación del contrato de la Ruta del sol 2 también tiene responsabilidad el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo.

Acusó a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez de haber gestado “de forma ilegal” la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra para beneficiar a la también exministra Gina Parody

“A Cecilia Álvarez se le ocurrió hacer esa adición y cuando estaba en el Fondo de Adaptación ya había mandado a hacer los diseños de esa vía y cuando fue ministra se los llevó para el ministerio. La Ruta del Sol es algo vertical y lo de Ocaña-Gamarra es una vía horizontal, donde hay un puerto de la familia Parody que le interesaba que tuviera una salida especial”, indicó.

Asimismo, el senador Benedetti cuestionó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y advirtió que las reuniones que se hicieron para la búsqueda de un acuerdo sobre el lío de la Ruta del Sol II no se adelantaron en el Ministerio de Transporte.

“¿Por qué las reuniones se hicieron en la Vicepresidencia? La vicepresidenta no podía estar ahí, ella fue integrante de la junta del Banco de Bogotá y por eso no podía”, indicó el senador durante el debate.

Durante la discusión, el congresista expresó que en este momento están pendientes 29 vías 4G en el país, que cuestan alrededor de 48 billones pesos y que están en peligro, pues pueden colapsar si el banquero Luis Carlos Sarmiento decide no prestar más recursos para infraestructura.

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo se pronunció durante el debate de control político para volver a cuestionar a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por el arreglo que intentaron hacer con los bancos por el lío de la Ruta del Sol 2 antes de la sentencia del tribunal de arbitramento.

“La ministra debe renunciar, entre otras razones, por la irresponsabilidad de habernos metido en ese absurdo de casi perder un billón de pesos, pero, además, ella está impedida por haber tenido negocios con el Grupo Aval. La señora Marta Lucía Ramírez está más impedida para actuar en los asuntos del Grupo Aval”, indicó el senador Robledo

El senador de la alianza verde Antonio Sanguino, por su parte, realizó una fuerte crítica al debate al señalar que se trató de “una jugadita”.

“Como estamos en los tiempos de las jugaditas, hemos visto una jugadita en la noche de hoy porque convirtió un debate sobre el servicio aéreo de pasajeros en una explicación no pedida sobre los asuntos que tienen que ver con el contrato de la Ruta del Sol y la participación de Odebrecht, del ministerio, de la vicepresidenta y del Ministerio de Hacienda en el entramado que el país conoció en los últimos días que ha conducido que varios sectores del país le pidamos a la ministra la renuncia”, señaló.

A su turno, el expresidente Álvaro Uribe hizo una férrea defensa de las actuaciones de las funcionarias del gobierno Duque, diciendo que las reuniones con los bancos para lograr un acuerdo se hicieron de cara al país.

“La señora vicepresidenta estuvo en la reunión en la Vicepresidencia. Hace 14 años salió como suplente de la junta del banco de Bogotá, la señora vicepresidenta es amiga de muchos colombianos, no tienen amistad entrañable con Luis Carlos Sarmiento, con nadie de esos bancos, con nadie de esos grupos, con nadie de esos concesionarios”, manifestó.

“Que no vengan a hablar aquí de la silla giratoria ni a inventar impedimentos que no hay. A mí me extraña que en un país que ha legalizado la impunidad del narcoterrorismo, vengan a afectar la honra de dos sobresalientes mujeres colombianas”, añadió.

