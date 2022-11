Duro rifirrafe entre Julio Nava y Sayco por cobro a concierto de beneficencia

“Se me ocurrió un concierto en Pasto para que la gente lleve en cajas utensilios de cocina y otros elementos y con tristeza me encuentro que Sayco está cobrando 735 mil pesos para uno usar su propia obra y cantar de manera gratuita”, dijo en entrevista con BLU Radio.



El artista calificó de lamentable, aún más “cuando a sabiendas de la gente en Colombia este impuesto no se usa para promover la música”.

De otro lado, Poldino Posteraro Ariza, presidente de Sayco, dijo que en estos casos, la entidad solo cobra los derechos de autor.



“Sayco debe cobrar los derechos de autor por ley porque tengo un mandato de cada uno de los autores y compositores. Si yo no cobro el derecho de autor, mañana pueden hacerme una reclamación y puedo estar incurso en una demanda”, manifestó.



Sin embargo, el directivo manifestó que “todo se arregla” con una solicitud formal en la que se indique que las obras que se van a interpretar son de autoría de Julio Nava.



A esta respuesta, Nava le replicó que el organismo es “una piedra en el zapato” para los artistas y desmintió la versión entregada por Posteraro que indica que cada tres meses recibe dinero por su trabajo.



“Los recursos sí se están girando, pero no veo ningún tipo de ayuda ni fomento del folclor colombiano”, dijo tras afirmar que lo importante no es el cheque, sino lo que supuestamente hay detrás de la organización.