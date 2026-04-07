En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecuador envió carta de protesta a Cancillería por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

Ecuador envió carta de protesta a Cancillería por declaraciones de Petro sobre Jorge Glas

Tras nuevas publicaciones del presidente Petro en las que vuelve a calificar como “preso político” a Jorge Glas, el Gobierno de Ecuador envió una carta de protesta a la Cancillería colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad