EE.UU. explica nuevas categorías de alerta de viajes para sus ciudadanos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos le agregó al sistema de alerta de viajes la etiqueta K, que significa riesgo de secuestro o ser tomado como rehén. Colombia, México y Venezuela fueron los únicos países de la región incluidos en esta sección en la que están otras 32 naciones como Afganistán, Irán, Siria e Irak, entre otras.



Antes solo existían las designaciones T, de terrorismo, y C, de criminalidad, pero en busca de ser más específicos sobre los riesgos que enfrentarían los ciudadanos estadounidenses en el exterior, el Departamento de Estado implementó la categoría K.





Esta designación no afecta la clasificación general de los países. Existen 4 niveles: el primero habla de ejercer precauciones normales. El segundo indica aumentar las precauciones, mientras que el 3 y 4 habla de reconsiderar viajar y no viajar, respectivamente.

Colombia se mantiene en la categoría 2, la cual es la misma que tienen, por ejemplo, Francia y Reino Unido.

La advertencia de secuestro a los ciudadanos estadounidenses ya se hacía desde antes, pero ahora es más específica al agregarle la categoría K.

La creación de la categoría K se da luego del secuestro y rescate de turistas estadounidenses en Uganda.

El Departamento de Estado reiteró la advertencia de no viajar a Arauca, Cauca (excepto Popayán), Chocó (excepto Nuquí), Nariño y Norte de Santander (excepto Cúcuta).



Dice reconsiderar los viajes a Antioquia, (excepto Medellín). Así como a Casanare, Cesar (excepto Valledupar), Córdoba, excepto Montería, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca (excepto Cali y Palmira), Vaupés y Vichada.



Estos son los otros países donde existe riesgo de secuestro, según el Departamento de Estado: Haití, Irán, Iraq, Kenia, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Federación Rusa, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania, Yemen, Argelia, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Etiopía.