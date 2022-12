EE.UU. planea establecer nueva base en Irak y enviar más tropas

Estados Unidos planea establecer una nueva base militar en la provincia de Al Anbar (Irak) y enviar más tropas para llevar a cabo labores de entrenamiento y asesoramiento de las fuerzas iraquíes en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico (EI), según publicaron medios de EE.UU.



Tanto The New York Times como The Wall Street Journal publicaron la información citando fuentes no reveladas de altos funcionarios de la Administración que dirige Barack Obama, pero la cifra de nuevos soldados que el presidente barajaría enviar a Irak varía de un caso a otro. (Lea también: Mueren 25 yihadistas en ofensiva del ejército iraquí contra Estado Islámico )



Mientras The New York Times sostiene que son 400 los nuevos efectivos que Obama quiere enviar para que se añadan a las tropas ya desplegadas en Irak que asesoran y entrenan al Ejército iraquí, The Wall Street Journal incrementa este número hasta 500.



La última vez que EE.UU. aumentó el número de tropas en Irak fue en noviembre pasado, cuando Obama decretó el envío de 1.500 nuevos soldados, lo que situó la cifra total de personal militar estadounidense desplegado en el país asiático en 3.080.



Según The New York Times, uno de los objetivos principales de este nuevo envío de tropas y del establecimiento de una base en Al Anbar es ayudar a las fuerzas iraquíes a retomar la ciudad de Al Ramadi, que el Estado Islámico controla desde el 17 de mayo. (Lea también: Irak no muestra voluntad de luchar contra Estado Islámico: Ashton Carter )



Según apunta este mismo diario, la decisión implicaría un cambio en la estrategia estadounidense en Irak, que desde hace meses habría tenido como principal objetivo la captura de la ciudad de Mosul, en el norte del país, este mismo año.



Tras la caída de Al Ramadi, capital de Al Anbar, las fuerzas estadounidenses habrían decretado ahora la campaña en Al Anbar como prioridad, retrasando la posible toma de Mosul hasta 2016.



El 17 de mayo, el EI se hizo con el control de Al Ramadi, situada a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, y sorprendió así al Gobierno iraquí, que se preparaba desde abril para expulsar a los yihadistas de esa región. (Lea también: Dos yihadistas, que planeaban cometer atentados, fueron detenidos en España )



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la escalada de violencia registrada en Al Ramadi en los días previos a su toma por parte del EI forzó la huida de más de 133.000 personas.



Por su parte, las fuerzas de seguridad iraquíes y la milicia chií Multitud Popular avanzan ahora hacia Al Ramadi desde tres ejes, una estrategia pensada para cortar las líneas de abastecimiento del EI en la ciudad.



EFE