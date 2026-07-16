EE. UU. podría establecer bases operativas en Colombia para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, abrió la puerta a la creación de bases operativas en Colombia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales, en medio del acercamiento entre el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y la administración de Donald Trump.

La propuesta fue expuesta durante una audiencia en el Congreso estadounidense sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Allí, el director de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado señaló que Washington podría establecer "espacios operativos" en zonas de difícil acceso con el objetivo de aumentar las capacidades de la Policía Antinarcóticos de Colombia para combatir el narcotráfico y grupos considerados terroristas.

Consultado sobre la posibilidad de instalar bases militares, el funcionario respondió que Estados Unidos podría implementar un esquema similar mediante bases operativas en territorios donde actualmente existe escasa presencia del Estado colombiano.

“Podríamos establecer bases operativas en territorios de difícil acceso que, en la actualidad, son esencialmente zonas sin control estatal; es algo en lo que nosotros en la INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) tenemos experiencia, y bien sabe usted que es precisamente en las zonas rurales donde operan muchos de estos grupos armados”, afirmó Cartwright Weiland, subsecretario de Estado para Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.



Las declaraciones se conocen después de la reunión sostenida en Washington entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. Tras ese encuentro, ambas partes manifestaron su intención de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y de estrechar las relaciones bilaterales, siempre —según indicó Restrepo— con respeto por la soberanía nacional.

La agenda entre ambos gobiernos continuará con nuevos encuentros, entre ellos una reunión prevista en el Pentágono, mientras Estados Unidos y el gobierno entrante buscan definir una nueva etapa de cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.