Ejército busca apoyo de universidades para modernizar la formación militar en Colombia

El Ejército empezó una nueva apuesta para transformar la formación de sus militares mediante alianzas con universidades nacionales e internacionales enfocadas en áreas como inteligencia artificial, telemedicina, energías renovables, psicología, derechos humanos y biotecnología.

La iniciativa fue presentada durante el primer encuentro académico del año liderado por el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), espacio en el que participaron directivos militares y representantes de once instituciones de educación superior para discutir proyectos conjuntos orientados a fortalecer la educación militar y adaptar la institución a nuevos desafíos tecnológicos y sociales.

Durante el encuentro, el brigadier general Federico Mejía, comandante del CEDOC, aseguró que el objetivo es fortalecer los procesos educativos mediante una relación más cercana con la academia. “Necesitamos estrechar lazos de amistad con la academia para continuar fortaleciendo los procesos educativos”, afirmó el oficial durante la apertura de la jornada.

Entre las propuestas discutidas se encuentran programas de análisis de datos, atención veterinaria para unidades caninas, estrategias de salud mental para soldados y sistemas de educación virtual y atención médica a distancia para personal ubicado en zonas apartadas del país. Según lo expuesto en la reunión, la intención es fortalecer tanto las capacidades operativas como el bienestar del personal militar.



Las universidades también plantearon iniciativas relacionadas con formación técnica especializada para oficiales y suboficiales, así como programas en ingeniería, derechos humanos y biotecnología. Además, se discutieron proyectos de investigación conjunta y mecanismos de atención integral para militares heridos en combate.

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de acercar a estudiantes civiles a la vida militar mediante visitas institucionales y espacios de intercambio académico, en medio de una estrategia que busca fortalecer la relación entre la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Al cierre del encuentro, se planteó convertir el Fuerte Militar de Tolemaida en un centro de innovación y transferencia de conocimiento, donde universidades y Fuerzas Militares trabajen de manera conjunta en investigación, tecnología y formación especializada.