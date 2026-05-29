Ejército Nacional ubicó un depósito de armas y explosivos del ELN en Amalfi, Antioquia.

En una operación militar desarrollada en el Nordeste antioqueño, tropas de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar un depósito ilegal que, al parecer, pertenecería al grupo armado organizado ELN y que también tendría vincula con el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

El hallazgo se produjo en la vereda Salazar del municipio de Amalfi, en donde depósito fue encontrado en zona boscosa. Hasta allí llegaron los soldados que adelantaron labores de registro e inspección en este punto estratégico para el accionar criminal de grupos armados.

En el lugar fueron halladas más de 130 municiones de diferentes calibres, tres baterías de carga, un equipo de campaña, seis chalecos y otros elementos como destacó el teniente coronel Carlos Romero, comandante del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná.

"Sido reportado el hallazgo de abundante munición de guerra de diferentes calibres, barras de explosivos, radios de comunicación, material de intendencia y banderas alusivas al ELN y a la estructura residual 36", manifestó el uniformado.



Según las autoridades, este material sería utilizado para fortalecer las capacidades logísticas y armadas de la organización ilegal y facilitar la ejecución de actividades delictivas en el Nordeste antioqueño contra la Fuerza Pública y la misma población civil.

El Ejército señaló que con este resultado operacional se afectan las capacidades del grupo armado y se previenen posibles acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.