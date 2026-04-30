Doble homicidio en Amalfi, Antioquia: cuerpos de madre e hija fueron hallados en zona rural

Persiste el complejo panorama de seguridad en varias zonas del Nordeste de Antioquia afectadas por la influencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

El hecho más reciente se produjo en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi, a unas cinco horas del casco urbano, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres que serían madre e hija.

Según indicó a Blu Radio el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, aún no se conoce las identidades ni edades de estas personas, pues aún organismos judiciales están en camino a esta apartada zona del territorio.

El alto mando policial también indicó que no hay reporte sobre amenazas previas a las víctimas. Sin embargo, hay indicios de una posible relación sentimental que la madre sostenía con un presunto integrante del ELN.



"Es una información que allá hay presencia del frente 36 de las disidencias, es lo único que se sabe hasta el momento. La única verificación que se ha hecho de eso es que la señora como que tendría una relación con algún integrante del ELN", Afirmó Muñoz.

A la espera que los cuerpos puedan ser extraídos de la zona, se conoció un comunicado de la Alcaldía de Amalfi donde rechazaron estos hechos y pidieron celeridad a las autoridades en las investigaciones para determinar las causas del doble crimen.

“Reiteramos nuestro compromiso firme con la promoción de una vida libre de violencias, la equidad de género y la protección de los derechos humanos. Reafirmamos la voluntad de seguir trabajando para que Amalfi sea un territorio seguro para todas y todos; no podemos, bajo ninguna circunstancia, normalizar la violencia”, se lee en el comunicado.