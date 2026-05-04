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Por grupos armados, autoridades no pudieron inspeccionar zona de crimen de madre y su hija en Amalfi

La Gobernación de Antioquia reconoció que en la vereda Los Toros “no hay autoridad” por la fuerte influencia de estructuras como el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de may, 2026

En medio de los críticos problemas de orden público que hay en la zona rural del municipio de Amalfi, la Gobernación de Antioquia reconoció que en esa zona del departamento no hay autoridad y que ni siquiera las autoridades pueden hacer las inspecciones para poder investigar crímenes.

La Administración Departamental hace referencia al homicidio de una madre y su hija en la vereda Los Toros en donde, al parecer, llegaron ilegales en busca de la mayor de edad que presuntamente sostenía una relación sentimental con un integrante del ELN, motivo que podría haber ocasionado el ataque armado.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que en esa zona rural del Nordeste antioqueño es sumamente difícil que haya autoridad debido a la alta presencia de ilegales como, por ejemplo, las disidencias de alias 'Calarcá'.

"Ahí no entra la autoridad. Nosotros nos dimos cuenta de ese asesinato. Cuerpo de Bomberos recogió los cadáveres, no hubo una inspección, al lugar de los hechos, y ahí se pierden muchas evidencias", detalló el funcionario.

Hay que mencionar que fue en la misma vereda Los Toros en donde hace más de seis meses fue atacado un helicóptero de la Policía Nacional, dejando como saldo 13 policías asesinados en este sector que está dominando por la delincuencia y que con el reciente doble homicidio quedó en evidencia la injerencia criminal en el Nordeste antioqueño.

Las autoridades en esta subregión del departamento de Antioquia y, en especial la comunidad en la ruralidad de Amalfi, espera una intervención pronta de la Fuerza Pública para poder llevar seguridad a la zona en donde siguen bajo el yugo de las disidencias de alias 'Calarcá' y otros grupos delincuenciales.

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