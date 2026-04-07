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Blu Radio  / Nación  / Ejército erradicó dos hectáreas de cultivos ilícitos en Yacopí; había marihuana y semillero de coca

Ejército erradicó dos hectáreas de cultivos ilícitos en Yacopí; había marihuana y semillero de coca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que este caso aparece en el departamento después de más de 20 años sin cultivos ilícitos en el territorio.

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