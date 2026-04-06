La apuesta en Cundinamarca para estudiar en varias universidades del país: “son cursos gratis"

La Gobernación de Cundinamarca, en alianza con la Federación Nacional de Departamentos, lanzó una ambiciosa apuesta educativa denominada “Es en Cundinamarca”.

Esta estrategia busca descentralizar la educación superior de alta calidad, ofreciendo cerca de 30 programas de formación en modalidad corta a jóvenes residentes en 48 municipios priorizados del departamento.



Oportunidades con sello de excelencia

La iniciativa se destaca por el nivel académico de sus aliados, permitiendo que los estudiantes accedan a conocimientos certificados por instituciones de gran prestigio.

Genny Padilla, secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta iniciativa educativa.

“Nosotros tenemos alianza con universidades como el Externado, la Universidad Central, la Universidad Javeriana”, explicó Padilla, quien dijo que la oferta académica incluye cursos como auditoría pública tributaria, biotecnología ambiental, diseño teatral y emprendimiento digital.



Una de las mayores ventajas es que estos procesos son homologables, permitiendo que los jóvenes, tras finalizar su curso gratuito, puedan continuar su formación en programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

“Lo que queremos es que nuestros jóvenes en los municipios puedan tener esta oportunidad y por supuesto puedan llegar allí en sus territorios a hacer nuevos procesos, nuevas empresas y que se queden también en Cundinamarca”, enfatizó Padilla



Educación sin barreras económicas ni digitales

El programa cubre el 100% de la matrícula, eliminando el obstáculo financiero para los habitantes de los territorios rurales. Además, para garantizar que la falta de conectividad no sea un impedimento, la Gobernación habilitó espacios en instituciones educativas locales.

“Los jóvenes van a tener todas las posibilidades en nuestras instituciones educativas, donde podrán también, en caso de que no tengan computador, no tengan internet, pues van a tener allí unos espacios habilitados”, aseguró la funcionaria.



Requisitos y fechas clave

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben cumplir con tres requisitos básicos: ser bachilleres, tener más de 16 años y residir en uno de los municipios priorizados.

Publicidad

Aunque inicialmente el plazo de inscripción vence este 7 de abril, la alta demanda del programa podría generar una extensión.

“Ha tenido pues una importante acogida y por eso queremos que muchos más jóvenes puedan participar, muy seguramente ampliaremos unos días más”, concluyó la secretaria.

Escuche la entrevista aquí: