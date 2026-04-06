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La apuesta en Cundinamarca para estudiar en varias universidades del país: “son cursos gratis"

Esta estrategia busca descentralizar la educación superior de alta calidad, ofreciendo cerca de 30 programas de formación en modalidad corta a jóvenes residentes en 48 municipios priorizados del departamento.

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