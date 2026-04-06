Investigan causa de muerte de una pareja encontrada sin vida en un baño de un apartamento

Una pareja fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en la calle Quetzalcóatl, colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El hallazgo se produjo luego de que el propietario del inmueble, familiar de los ocupantes, reportara que los jóvenes no respondían a los llamados a la puerta.

Al llegar al lugar, el cuerpo de seguridad y servicios de emergencia localizaron a los dos ocupantes, una mujer de 28 años y un hombre de 33, inconscientes en el baño del departamento. Los paramédicos confirmaron que ambos ya habían fallecido y procedieron al acordonamiento del sitio para revisar la escena.

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Según los reportes oficiales, los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia, por lo que las autoridades manejan una “etiología a determinar” como causa inicial de la muerte. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y realizó los peritajes correspondientes para descartar cualquier participación delictiva.



Entre las líneas de investigación, las autoridades analizan una posible intoxicación por gas LP, considerando que las viviendas de la zona suelen tener instalaciones de este tipo de gas. Mientras se esperan los resultados de la necropsia, el Heroico Cuerpo de Bomberos apoyó en el retiro de los cuerpos, en medio de la presencia de vecinos que observaron la movilización de las unidades de emergencia.

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Mientras tanto, familiares de la pareja hacen un llamado a las autoridades para que se esclarezcan las causas del fallecimiento y se realice una investigación oportuna. Exigen que se agilicen los peritajes y resultados de la necropsia.