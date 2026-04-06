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Blu Radio  / Mundo  / Investigan causa de muerte de una pareja encontrada sin vida en un baño de un apartamento

Investigan causa de muerte de una pareja encontrada sin vida en un baño de un apartamento

Al llegar al lugar, el cuerpo de seguridad y servicios de emergencia localizaron a la pareja, una mujer de 28 años y un hombre de 33, inconscientes en el baño del departamento.

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