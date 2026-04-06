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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades de Medellín insisten que reducción en tasa de homicidios no es por mesa de paz de Itagüí

Autoridades de Medellín insisten que reducción en tasa de homicidios no es por mesa de paz de Itagüí

Aunque este quedó justificado en la resolución de la Fiscalía que levanta órdenes de captura contra 23 de ellos, justifican que se debe a ofensiva de las autoridades.

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