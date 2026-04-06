Autoridades de Medellín insisten que reducción en tasa de homicidios no es por mesa de paz de Itagüí

Las autoridades siguen defendiendo que las cifras que alcanzó la ciudad en materia de reducción de homicidios, los mejores en décadas, se debe al accionar de la fuerza pública y a las acciones institucionales de la Alcaldía, hipótesis que de nuevo toma relevancia por estas fechas, luego de la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspende las órdenes de captura a 23 cabecillas de la mesa de paz de Itagüí, entre otros motivos por sus supuestos aportes en la baja de este delito.

Según el Informe diario de homicidios, en Medellín a la fecha se registran 75 homicidios, lo que representa una reducción de 16 casos frente al mismo periodo de 2025 (91 homicidios), equivalente a una disminución del 18 %. Dentro de la caracterización de estos hechos, 21 homicidios (32% menos que el año anterior) están asociados a estructuras criminales, evidenciando una caída también en este componente específico de la violencia.

En diálogo con Blu Radio, recientemente el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, ha sido claro que la disminución en este delito se debe a la intervención que ha hecho la Alcaldía y no por compromisos de los cabecillas, que en casos recientes se ha dejado entrever que sostienen disputas internas que dejan muertos.

"¿Cuál es el compromiso que asumieron de no matarse entre ellos? Pero no hay compromiso de no matar al interior de las estructuras o ajusticiar a sus propios integrantes. Eso lo que es es un interés para precisamente no verse afectados por la persecución del estado, que es lo que ellos quieren. Quieren lavar sus fortunas, quieren que se pasen desapercibidos y que no sean perseguidos", indicó.



A la par, defendió que la paz se gana es con seguridad y presencia institucional, por ejemplo teniendo en cuenta que la capital de Antioquia hoy en día cuenta con más presencia de policía militar en los barrios, entre otras cosas porque entregaron 50 motos al Ejército. Volviendo al tema de la estructuras criminales manifestó que “desde su incoherencia, hablan de paz y están haciendo la guerra”.

"Siguen dando órdenes de matar, siguen dando órdenes de robar, siguen dando órdenes de extorsionar, ellos y sus estructuras. Entonces, aquí ese cuento de la paz nosotros no lo hemos creído porque no hay una verdadera voluntad de paz. La voluntad de paz la tenemos nosotros, porque queremos una una paz con seguridad", agregó.

En medio de la polémica que ha generado la decisión de la Fiscalía, vale la pena recordar que este lunes 6 de abril radicarán ante el Consejo de Estado dos acciones de nulidad, una por parte de la Gobernación de Antioquia y otra del Concejo de Medellín, tras la vacancia judicial, en medio de los cuestionamientos sobre si representa o no un riesgo para la seguridad en Antioquia y si se hizo bajo el marco de la legalidad, teniendo en cuenta que en Colombia no hay una ley de sometimiento.

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Pese a las aclaraciones que dio el ente acusador y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de que los 16 cabecillas que aún permanecen recluidos (7 ya estaban en libertad previamente a esta decisión) no tendrán beneficio de excarcelación, desde el departamento le han pedido a la fiscal general Luz Adriana Camargo que reconsidere la decisión. Esto porque expertos sostienen que con base en esta podría haber solicitudes de la defensa de los cabecillas a los jueces de ejecución de penas para que les otorgue la libertad.