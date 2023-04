En Yacopí hombres armados, movilizados en carros de UNP, han llegado a reclamar tierras: García

A propósito del anuncio de las disidencias de las Farc de refundar el frente 53 ‘Édinson Romaña’, reconocido además por las llamadas “pescas milagrosas”, el gobernador de Cundinamarca , Nicolás García, entregó detalles en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las medidas de control en los departamentos y los corredores del Sumapaz .

De acuerdo con el gobernador Nicolás García, “el Sumapaz es un territorio muy grande que abarca tres municipios, pero que abarca un corredor que utilizó la guerrilla”, motivo por el cual las autoridades deben tener especial cuidado en esta zona del país.

“Hoy no hay presencia ni indicios de presencia guerrillera, pero sí tenemos unas alertas por parte de la Defensoría del Pueblo”, señaló.

De esta manera recalcó que, pese a que no hay presencia, las medidas de seguridad las llevarán a cabo bajo las alertas, “vamos a trabajar sobre la información de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”.

García habló sobre el anuncio de las disidencias y dijo que no se puede tomar con ligereza cualquier comunicado, “más allá que sea una estrategia, debemos tener un especial cuidado sobre este corredor del Sumapaz”.

El mandatario hizo un llamado con el fin de no bajar la guardia ante la presencia del grupo guerrillero, “no seamos negacionistas, no esperemos a que lleguen porque ya están al lado (Meta) (…) Hemos pedido al Ejército que vayamos a ese corredor e instalemos puntos”.

En Cundinamarca, según el gobernador, únicamente se había recibido una alerta, esto en Yacopí por cuenta de presencia de guerrilla de las Farc, quienes estarían pidiendo dinero.

Por otro lado, en ese municipio también están en alerta por cuenta de hombres armados y movilizados en carros de la UNP, reclaman tierras, hecho que genera zozobra entre la comunidad.

“Policía y Ejército me dijeron no existía estas alertas, yo casi que me peleo con el defensor diciéndole que no generara estas alertas (…) unos meses después tuve que retractarme y la Policía y el Ejército reconocerme que sí había una alerta”, dijo.

“Ya la gente de la zona comenzó a hablarnos y ya el Ejército está haciendo su trabajo de inteligencia. Sobre el tema del predio que hablan, es un predio de la SAE”, agregó.

