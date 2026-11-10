El 73 % de los estudiantes evita usar baños de sus colegios por sus malas condiciones, revela sondeo

Ir al baño en el colegio se ha convertido en una dificultad para miles de estudiantes en Colombia. Un sondeo realizado por la Fundación Barco a 1.533 alumnos de quinto a undécimo grado, en 74 instituciones educativas de diez departamentos, encontró que el 73 % evita utilizar los baños escolares debido a las condiciones en las que se encuentran.

Entre los principales problemas identificados están la falta de agua, mencionada en hasta el 50 % de los casos, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de iluminación y ventilación, situaciones reportadas por cuatro de cada diez estudiantes.

Fotografía de referencia de un baño público. Foto: Pexels.

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Las consecuencias van más allá de las condiciones sanitarias. Según los resultados, el 29 % de los estudiantes consultados ha pensado en faltar a clases o retirarse antes de terminar la jornada por el estado de los baños. Además, quienes evitan utilizar estos espacios pueden tener hasta cuatro veces más dificultades para concentrarse y hasta diez veces más posibilidades de ausentarse del colegio.

La situación afecta especialmente a las niñas y adolescentes. El 55 % de las estudiantes aseguró que no ha podido utilizar los baños cuando lo ha necesitado, frente al 44 % de los hombres. A esto se suma que hasta el 40 % de las niñas considera dejar de asistir a clases durante los días de menstruación debido a las condiciones de estos espacios.



Durante el Foro de Educación Fundación Barco 2026, la organización presentó los resultados del sondeo y advirtió sobre la necesidad de mejorar las condiciones de saneamiento en las instituciones educativas, entendiendo que el acceso al agua y a baños adecuados también influye en la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Como respuesta, presentó el programa Baños al Derecho, una iniciativa que comenzará con un diagnóstico en 725 establecimientos educativos rurales del Caribe y el Eje Cafetero. El propósito es identificar las necesidades de cada institución y establecer prioridades para intervenir la infraestructura y desarrollar actividades educativas que promuevan el cuidado y mantenimiento de estos espacios.

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En esta primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 128.000 estudiantes, con la meta de ampliar progresivamente su cobertura a otras regiones del país.