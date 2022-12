El 80% de los municipios no tienen planes de gestión de residuos sólidos

se identificó que el 80% de los municipios no han iniciado dicho proceso. Así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, quien manifestó su profuda preocupación frente al incumplimiento de esta obligación. (Vea aquí: Colombia avanza hacia el buen manejo de los residuos sólidos )



"El cambio de alcaldes que se avecina no exhime a las actuales administraciones locales de este cumplimiento, en el caso de que a diciembre no se hayan adoptados estos Planes, los alcaldes recibirán las sanciones disciplinarias por parte de los entes de control correspondientes por las obligaciones que no se cumplieron durante su adminstración, es decir, la sanción no recae en el próximo alcalde", recalcó Henao Cardona.



El Decreto Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, amplió el plazo para la actualización de PGIRS hasta el 20 de diciembre de 2015 y establece la obligatoriedad de la formulación y adopción del PGIRS para todos los municipios del país. Así mismo, se determina que esta adopción debe realizarse teniendo como base la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) estipulada en la Resolución No. 0754 del 25 de noviembre del 2014.



"Los procesos deben garantizar la participación real de todos los actores involucrados en la gestión integral de residuos sólidos en los municipios, en especial a los recicladores de oficio organizados e independientes" informó Luis Felipe Henao Cardona.