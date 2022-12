El argentino Néstor Pitana será el juez del partido inaugural de Chile y Ecuador

El árbitro argentino Néstor Pitana será el encargado de dirigir este jueves el partido inaugural de la Copa América entre la selección de Chile, el conjunto local, y el combinado de Ecuador, informó hoy la organización del torneo sudamericano.



La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó las designaciones de árbitros para los primeros seis partidos del campeonato. (Lea también: Una colombiana, entre las que se desnudarán por Venezuela en la Copa América )



El otro encuentro del Grupo A, entre México y Bolivia, se celebrará el viernes en Viña del Mar bajo la dirección del paraguayo Enrique Cáceres.



El venezolano José Argote, por su parte, arbitrará el primer partido del Grupo B, a jugarse el sábado entre las selecciones de Uruguay y Jamaica en la ciudad norteña de Antofagasta.



Ese mismo día será el debut de Argentina en el torneo frente a Paraguay en La Serena, cuyo árbitro será el colombiano Wilmar Roldán. (Lea también: Estos son los jugadores más valiosos de la Copa América Chile 2015 )



El uruguayo Andrés Cunha será el juez del primer encuentro del Grupo C, que medirá a los combinados de Colombia y de Venezuela en Rancagua.



Seguidamente se disputará el último encuentro de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América entre Brasil y Perú, bajo la dirección del árbitro mexicano Roberto García.



Los árbitros de los seis primeros encuentros de la Copa son:



Chile-Ecuador (Grupo A): Néstor Pitana (Argentina)



México-Bolivia (Grupo A): Enrique Cáceres (Paraguay)



Uruguay-Jamica (Grupo B): José Argote (Venezuela)



Argentina-Paraguay (Grupo B): Wilmar Roldán (Colombia)



Colombia-Venezuela (Grupo C): Andrés Cunha (Uruguay)



Brasil-Perú (Grupo C): Roberto García (México)



EFE