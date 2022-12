El balance de los seis años del Gobierno de Santos es funesto: Alfredo Rangel

“El balance de los seis años de Gobierno de Juan Manuel Santos son absolutamente funestos para el país. La gestión de Santos se raja. La economía va muy mal, el narcotráfico se ha disparado, se ha multiplicado en estos últimos años”, dijo. (Lea también: Santos cumple seis años en la presidencia con la paz como objetivo principal ).

Así mismo aseguró que “una paz con curules en el Congreso gratis para los criminales de lesa humanidad, que no le fija a los narcotraficantes y terroristas entregar los recursos, es rechazada por la población”.

“Se está reflejando en las encuestas de opinión; es un presidente que tiene cerca del 70% de la opinión en contra, con opinión negativa”, manifestó.

Por su parte, el analista político Armando Borrero destaca la valentía del presidente Santos por el gran paso que está dando hacia la paz, pero asegura que la preocupación de la administración está encaminada hacia el tema económico.

“Es un balance con claros y oscuros. Valoro la política de paz, sobre todo ha sido valiente el presidente con el proceso. En segundo lugar, su trabajo en el plano internacional y valoro también el énfasis en la superación de los problemas de conectividad y transporte del país para mejorar la competitividad”, expresó.

Sin embargo, advirtió que le preocupa “el manejo fiscal muchísimo, el hecho de que no se haya podido enfrentar de una manera más decidida la crisis del sector de la salud. El control de la corrupción si bien se ha intentado no ha sido eficaz, aunque eso no se le puede atribuir totalmente al ejecutivo; en buena parte el problema está en el diseño judicial que tenemos”.

Entretanto, para el exconsejero presidencial para Defensa y Seguridad Nacional resulta decisiva la gestión desde presidencia en material judicial. Según Borrero, el gran reto de Juan Manuel Santos es sacar en dos años la corrupción que ha manchado su administración.

-La ONU Tiene listo el operativo logístico para el inicio de las misiones de reconocimiento de los acuerdos de paz. Personal militar y civil de Naciones Unidas se desplazará desde el lunes a campamentos y zonas veredales.



-Desde La Habana, el senador Roy Barreras dijo que la amnistía solo se aplicará para las bases guerrilleras.



-El arzobispo de la iglesia Católica de Cali invitó a los colombianos a que apoyen el SÍ en el plebiscito, además de realizar una crítica constructiva a los que realizan campaña por el no y a los opositores de la paz.



-A propósito de los seis años del presidente Juan Manuel Santos en el Gobierno, expertos internacionalistas afirman que uno de los puntos fuertes del presidente ha sido su manejo de las relaciones internacionales.



-El nuevo capítulo de la crisis humanitaria de los inmigrantes cubanos en Turbo toma tinte político. Ahora, denuncian que son perseguidos por infiltrados del gobierno de Cuba que llegaron al país con visa.



-La ciudadana colombiana Helen Rubio, residente en Suecia, denunció que el gobierno de ese país la alejó de su bebé de 18 meses a causa de un diagnóstico de depresión y de no solucionarse la situación. El niño podría ser entregado a unos padres sustitutos. El consulado ya está al tanto de la situación.



-Las autoridades de Colombia y Venezuela trabajarán este lunes en reapertura de la frontera entre los dos países.



-La Selección Colombia masculina de fútbol jugará este domigo su segundo partido contra Japón en Manaos.



-El levantamiento de pesas en el segundo día de los juegos en Río tiene al frente a los deportistas centroamericanos.



-Comunidad LGBTI denuncia que cuatro colegios de Barranquilla tienen incorporado en su manual de convivencia el homosexualismo como una conducta grave que puede generar expulsión del estudiante.



-La Defensoría del Pueblo denuncia que las 23 personas capturadas por microtrafico en Bucaramanga eran las que suministraban drogas a estudiantes de esa ciudad.



-Desde la próxima semana se conocerá en detalle el protocolo de multas y sanciones oficiales a conductores y empresas que se dediquen al transporte ilegal de pasajeros en Colombia, incluidos, quienes operan a través de plataformas tecnológicas.



-En un barrio de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, delincuentes en bicicleta tienen intimidados a los habitantes por los constantes robos.



-En el altar de la patria se cumple con una parada militar en la que se exalta el día del Ejército Nacional y un aniversario más de la batalla del Puente de Boyacá.



-En Brasil 9 personas murieron en un grave accidente de tráfico mientras que en México un alud de tierra afectó varias viviendas y dejó a más de 8 personas desaparecidas.



-El Desfile de Silleteros despide la Feria de las Flores por lo alto, este año estrena recorrido de casi dos kilómetros. Iniciará en la Avenida Guayabal con calle 25 y terminará en la Plaza Gardel.