El cambio ha sido en reversa: representante Juan Espinal sobre promesa del Gobierno Petro

Se cumple un año desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo y son varias las voces que se han pronunciado sobre si cumplió o no sus primeras promesas de campaña. Para el representante del Centro Democrático Juan Espinal, el tan repetido “cambio” no se ha reflejado en este primer periodo.

“Lo que no pasó es que este Gobierno fuera el del cambio como se prometió a todos los colombianos, el cambio ha sido en reversa”, mencionó el representante Espinal en diálogo con Noticias de la Mañana de Blu Radio.

En ese sentido, también criticó la política de seguridad que se ha manejado en estos meses, los diálogos con el ELN, el cambio constante de ministros del gabinete y la situación con la producción de petróleo en el país. Sobre este último aspecto, dijo que a “este Gobierno le gusta la leche, pero no la vaca”, haciendo referencia a las ganancias obtenidas de los diferentes sectores.

“No es posible que en un año haya el presidente cambiado a 11 ministros de su cartera. El primer mandatario ha incumplido 82 veces su agenda presidencial, es muy mal ejemplo para los colombianos. El tema de los hidrocarburos , lo he insistido, la inestabilidad y la inseguridad jurídica que él ha generado en los inversionistas nacionales y extranjeros es muy preocupante”, señaló.

El representante se refirió a la función que hoy desempeña Francia Márquez como vicepresidenta del país. Según indicó, hasta hoy, no conoce nada de su gestión y por el contrario solo está “sembrando odio de clases”.

“No conozco nada de su gestión, creo que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es sembrar generación de odio de clases y unos señalamientos hacia los colombianos que a veces no se comprenden (…) No conozco nada para rescatar como vicepresidenta del país”, recalcó.

Sobre el acuerdo nacional, Espinal respondió que antes de hacer este tipo de llamados, se debe “reinventar la forma de gobernar y liderar”.

Escuche la entrevista completa en Noticias de la Mañana:

