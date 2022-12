¡El colmo! Viajeros acuden a permisos irregulares para irse de paseo en plena pandemia

Durante este fin de semana de la Batalla de Boyacá fueron sorprendidos más de 2.600 conductores intentando irse de paseo en pleno pico de la pandemia, pero lo más sorprendente para las autoridades es que estás personas utilizaban permisos entregados por alcaldías municipales o federaciones arroceras para movilizarse. Lo cierto es que dicha autorización solo lo entrega el Ministerio de Transporte.

“Tenemos un balance de más de 700 comparendos y más de 500 vehículos inmovilizados durante los tres días, hemos tenido 22 casos de personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez. Se disminuyó en un 10% en entradas y salidas a la capital del país”, dijo el coronel Gustavo Blanco, comandante de Tránsito en Bogotá.

Uno de esos casos ocurrió a las afueras de Bogotá, donde fue sorprendido un conductor que transitaba con permiso de la alcaldía de Ricaurte y argumentaba que su motivo de viaje era revisar una casa que tenía en ese municipio; sin embargo, iba con su esposa, sus dos hijos y el baúl lleno de maletas.

El otro hecho se presentó con un conductor que venía desde Ibagué y se dirigía hacía Villavicencio, pero en los controles que realizaban las autoridades de tránsito en Bogotá, el hombre a bordo de una camioneta presentó un permiso de movilidad expedido por la Federación de Arroceros, Fedearroz.

Al momento de que el uniformado recibe el documento, le explica al conductor que esa corporación no está autorizada para darle un permiso de transitar a nivel nacional. A esto, el hombre responde: “yo soy agricultor”.

Las explicaciones no fueron suficientes para que esos dos conductores fueron multados por violar las medidas sanitarias, de hecho, solo en este puente festivo fueron sancionados más de 2.600 irresponsables que pretendían irse de viaje en pleno pico de la pandemia. Asimismo, 50 conductores iban ebrios.