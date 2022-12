El consumo del LSD se quintuplicó entre 2009 y 2016: UNODC

Blu Radio inicia una serie de informes especiales bajo el nombre ‘Drogas Disfrazadas’, un panorama acerca del consumo de drogas sintéticas, como el LSD, que se está falsificando y ha sido mortal en países como Estados Unidos.



Un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito demostró que el consumo del LDS se quintuplicó entre 2009 y 2016.



Sin embargo, alerta en las autoridades colombianas que lo que se está consumiendo en el país no es LSD sino una sustancia más dañina que tiene efectos alucinógenos similares. Esa sustancia se está comercializando en Bogotá, Manizales, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Cúcuta y Neiva.



Se trata del ‘NBOMe’ y según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, el promedio de edad de inicio de uso de LSD es de 19 años.



Blu Radio habló con la coordinadora del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Martha Paredes, quien alertó sobre el incremento del consumo en las universidades.



“Cuál es la sustancia que mayor consumen, la marihuana, pero la que le sigue es el LSD. Pero de pronto no es LSD sino realmente una sustancia tipo NBOMe, otra mucho más potente con alteraciones en el sueño, con efectos psicóticos”, explicó.



El NBOMe ha sido mortal en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y Jenny Constanza Fagua, coordinadora de Reducción del Consumo de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, reconoció que en Colombia hay vacíos en la legislación para combatir este problema.



"Las nuevas sustancias psicoactivas no están en las listas del régimen de fiscalización de las Naciones Unidas. Y si no están en las listas no es posible hacer un proceso de judicialización, no es posible regular o controlar la oferta de esas drogas en este momento", advirtió.



Otro de los desafíos es la falta de preparación de la fuerza pública para detectar las drogas falsificadas y el riesgo que representan.



Y pese a que no se conocen todos los efectos que causa el consumo de sustancias como el NBOMe, Fagua advirtió que quienes las prueban pueden volverse violentos y hasta intentar suicidarse.



