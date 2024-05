Video: joven fue atacado con machete en el sur de Bogotá por defender a su hermano menor

Un par de jóvenes salían de la casa hacia sus sitios de trabajo cuando, de un momento a otro, en medio de la madrugada, fueron abordados por un delincuente en la avenida Primero de Mayo con 68. Según cuenta una de las víctimas, por la polisombra en el sitio, el ladrón logró esconderse y los tomó por la espalda, los amenazó con un cuchillo e intentó atracarlos.

“Yo al ver que el delincuente tenía a mi hermano por la espalda con el puñal, decidí meterme y allí empezó a quitarme las cosas. Yo puse resistencia y lo golpeé también, cuando en esas venían otros delincuentes por la parte de atrás, uno de ellos sacó un machete y me lo pega en la espalda cuando yo reacciono veo toda esa cantidad de delincuentes que había y el del machete, pues me correteó hasta que me pegó uno en el pecho y el más grave que fue el de la cabeza”, indicó la víctima.

Según el relato, luego de que uno de los delincuentes hirió a la víctima de gravedad en la cabeza, huyó con sus cómplices del sitio, dejándolo abandonado en medio de la madrugada en plena vía pública. “Se robaron el anillo de compromiso de mi hermano, el celular, un gabán nuevo y a mí me robaron todos mis papeles, el celular y la plata. Bueno, eso no es tan importante como la vida”.

La víctima comentó además que ya puso en conocimiento de la Policía este hecho y, a pesar de que hay videos que prueban el hecho, hasta el momento no han recibido ni él ni su hermano ningún tipo de ayuda a pesar de la gravedad de la herida con la que terminó en la cabeza.

“Quisiera que se hiciera justicia, pues porque esos delincuentes están haciendo de las suyas. Ese día me pasó a mí y pues así va a seguir pasando. Quisiera que ellos también nos colaboraran en esta cuestión”, añadió la víctima.