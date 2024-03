Video: motociclista se robó un celular frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue aumentando. En esta ocasión, el sábado 23 de marzo se conoció un video donde un motociclista se subió al andén de un conjunto residencial en el norte de Bogotá, para robar el celular de quien, al parecer, estaba esperando un vehículo fuera del conjunto donde vive.

En el video se puede ver cómo el motociclista pasa por la vía y observa a su víctima, y luego se ve cuando el ladrón se devuelve, logrando meter su moto por el andén, pasa rápidamente por el lado del hombre de chaqueta gris y logra quitarle el celular que éste tenía en la mano.

Foto: Captura video de seguridad del conjunto residencial

Algunos residentes del sector se han manifestado por lo sucedido y recalcan que esta modalidad de robo está afectando la seguridad de este barrio. Piden a la policía y al alcalde Carlos Fernando Galán que uniformados vigilen este sector, ya que aseguran que no se ven con frecuencia patrullas ni motos de la policía.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho y no ha sido reconocida ni la moto ni el sujeto, ya que por la velocidad a la que cometió el delito no se logra ver la placa. En la zona ya se han presentado varios intentos de robo bajo la misma modalidad.