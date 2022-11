El dossier de los bienes que deben declarar las Farc

El 31 de mayo será una fecha decisiva en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz, ese día no solo deberá darse la entrega de armas por parte del grupo guerrillero, sino que también deberá ser entregado el primer inventario de los bienes que tienen en su poder.

El acuerdo firmado señala: "el grupo guerrillero tiene un lapso -lo que dure las zonas veredales- para inventariar todos los activos que tienen. Los que no se registren quedarán bajo jurisdicción de la justicia ordinaria. En ese sentido, la Fiscalía tendrá la competencia de los delitos de ejecución continuada".

A la fecha no existe un reporte final sobre los bienes por lo que se está desarrollando entre comitivas del grupo guerrillero y del Gobierno.

El dossier de los bienes

En un expediente de más de 10 mil folios el ente investigador y unidades de inteligencia le han seguido el rastro al dinero que se encuentra repartido estratégicamente, pues lo cierto es que las Farc han lavado y legalizado su fortuna, producto de secuestros, extorsiones y minería ilegal, a lo largo de estos años.

De acuerdo a un informe de la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía, "actualmente no se puede identificar dentro del Estado Mayor Central, ni del secretariado un miembro que funja de financiero de toda la estructura armada, pues cómo quedó indicado, la responsabilidad de las políticas financieras de la organización se desprende directamente de todos y cada uno de los integrantes de dichos órganos de control y dirección".

En los informes de inteligencia a los que tuvo acceso BLU Radio se reporta que el frente 43 de las Farc tiene 10 bienes, avaluados en 6420 millones de pesos; acciones en 25 empresas por valor superior 1.321 millones de pesos; 34 bienes rurales, estimados en tres mil millones de pesos; 35 inmuebles urbanos por valor de tres mil millones de pesos, automotores, muebles y enseres para una fortuna sola de este frente de 19 mil millones de pesos.

El frente 1 y 16 tiene siete establecimientos de comercio, cuatro empresas, 50 predios rurales y 70 urbanos, avalados en 1.385 millones de pesos. El frente 7 registra acciones en cuatro empresas, 17 inmuebles, 15 propiedades, para un total de 1.233 millones de pesos.

Otros recursos están invertidos en cerca de dos mil millones de hectáreas de tierra que poseen las Farc. Muchos de esos predios están concentrados en Meta y Caquetá, adquiridos por medio de compras ficticias a sus legítimos dueños, que fueron amenazados para que vendieran a precios bajos. De esos terrenos, el Estado ha recuperado 4.796 hectáreas en San Vicente del Caguán (Caquetá).

En lo que va corrido de este año, la Fiscalía congeló bienes con fines de extinción de dominio por un valor cercano a los $282.000.000.000 (Doscientos ochenta y dos mil, millones de pesos) en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y Sur de Bolívar, en predios de influencia de las Farc.

Se trata de bienes producto del narcotráfico, explotación ilícita de Tungsteno y Coltán, y actividades ilícitas desarrolladas por los frentes Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta, y el Frente Acacio Medina, estructura disidente de John 40, todos de las Farc.

También se han confiscado más de 1.2 billones de pesos entre enero y febrero del 2017.

A la fecha la Fiscalía tiene más de 1.311 bienes de las Farc en procesos de extinción de dominios que están avaluados en 138.000 millones de pesos, representados en fincas, grandes extensiones de tierra, casas, apartamentos y sociedades pertenecientes a jefes guerrilleros y a terceras personas.

En el informe se destaca que los frentes primero y séptimo de las Farc, así como las columnas móviles Teófilo Forero y Daniel Aldana son las estructuras guerrilleras a las que más bienes les han encontrado las autoridades.

Las formas de financiación

Pero eso no es todo, según el informe de la unidad de análisis y contexto, solo tres frentes de las Farc lograron ingresos en un año por 66.000 millones de pesos por venta de cocaína.

Las Farc tienen 60 frentes, "casi todos con negocios de narcotráfico, lo que significa que al año este grupo guerrillero recoge aproximadamente 45 millones de dólares por cada frente”, en solo este delito.

Por estos hechos el ente investigador obtuvo un total de 167 expedientes sobre delitos relacionados con el narcotráfico, de los 125 casos están activos en los departamentos del Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cundinamarca, Vaupés, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Atlántico.

La extorsión también es una de sus fuentes de recursos en distintas regiones, donde los ganaderos y los comerciantes son las víctimas más recurrentes.

El reporte de la Fiscalía señala que por la financiación a través de extorsiones del sector transportador se registran 83 casos; por la financiación a través de extorsiones a empresarios, 28 casos y por financiación de extorsiones a empresarios con 281 casos.

Respecto de la minería ilegal, se tiene reporte que la guerrilla cobra $8 millones por kilo de oro explotado y, en los departamentos de Guainía y Vaupés, $4 millones por tonelada de coltán.

De hecho, investigaciones judiciales señalan que tienen en su poder más de 9 mil cabezas de ganado y la guerrilla mueve semanalmente, en una flotilla propia de camiones,2.000 reses desde el Yarí (Caquetá) hasta el Valle, donde son sacrificadas y comercializadas.

Y por último se encuentran los bienes y cuentas bancarias en Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

El dinero de las caletas

Los investigadores que persiguen el botín de las Farc se han encontrado con otro problema y son las cantidades de dinero abandonadas en la selva y que no han podido ser recuperadas.

El caso más ilustrativo de esta práctica se produjo en 2003, cuando un batallón del Ejército colombiano encontró en la selva una 'guaca' de las Farc con 129 millones de dólares.

Lo que ha trascendido y le siguen la pista los investigadores es que existen por lo menos cuatro caletas en la que reposa una suma en dólares y pesos que no ha sido calculada del dinero de las Farc: Una está ubicada en los llanos del Yari (Caquetá) otra en el departamento del Cauca, Meta y Vichada.

Es probable que ni siquiera las Farc sepan cuánto dinero tienen en total, pues según los registros de inteligencia desde 2010 el Secretariado dio autonomía financiera a los frentes.

Aun así, la cifra reportada en documentos contables que posee el ente investigador e informe de inteligencia asciende a 22 millones de dólares.

Se vence el plazo para declarar los bienes

El fiscal Néstor Humberto Martínez, hizo recientemente el llamado frente a este tema, "este es un tema pendiente del proceso que a partir de esta semana la Fiscalía empieza a reclamar con resultados efectivos, si queremos que haya una democracia cada vez más limpia más perfecta y más representativa donde los dineros sucios de todos los pelambres no afecten la democracia en Colombia".

Agregó que "así como no puede haber dineros de la corrupción en la política del establecimiento tradicional, no puede haber dineros del secuestro, de la extorsión, del chantaje y el narcotráfico. La democracia colombiana no lo tolera, no lo permite y las autoridades no lo podemos aceptar”.

Por su parte, Iván Márquez señaló que "es un trabajo que ese está haciendo en un nivel muy reservado, entre representantes del Gobierno y las Farc, no se imaginen que encontrarán cantidades siderales, tuvimos que buscar recursos porque guerra es algo que cuesta".