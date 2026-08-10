El efecto “laguna”, la principal razón por la que el terremoto duró tanto en Bogotá

El efecto “laguna” sería una de las principales razones por las que el terremoto se sintió durante tanto tiempo en Bogotá, según explicó Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en entrevista con Mañanas Blu.

El funcionario señaló que, además de las características propias del sismo, en la capital colombiana intervienen los llamados efectos de sitio, relacionados con los materiales geológicos sobre los que está construida la ciudad. En particular, la zona plana de la Sabana de Bogotá puede amplificar las ondas sísmicas.

Fierro explicó que el sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad cercana a los 80 kilómetros. El municipio más próximo al epicentro fue San José del Palmar, en Chocó.

¿Por qué el terremoto duró tanto en Bogotá?

La explicación está relacionada con el tipo de terreno sobre el que se encuentra buena parte de Bogotá. De acuerdo con Fierro, los sismos pueden generar un efecto de amplificación cuando las ondas interactúan con determinados materiales geológicos. En la parte plana de la Sabana de Bogotá se presenta este fenómeno.



El director del SGC utilizó una comparación para explicar el comportamiento del suelo: si se golpea un tanque lleno de agua, el recipiente puede comenzar a vibrar, pero el agua que contiene puede continuar moviéndose durante más tiempo.

“Muy probablemente los que estamos en la parte plana de la Sabana de Bogotá sentimos un sismo de una duración bastante larga”, explicó Fierro, quien relacionó este comportamiento con el llamado efecto de sitio. Por eso, aunque el terremoto se originó lejos de Bogotá, sus efectos pudieron sentirse durante un periodo prolongado en determinadas zonas de la capital.

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¿Qué tiene que ver la antigua laguna de Bogotá con el terremoto?

La explicación geológica también está relacionada con el pasado de la Sabana de Bogotá. Durante la entrevista, Fierro confirmó que esta zona estuvo ocupada por el antiguo Lago Humboldt y que, aunque se secó hace aproximadamente 20.000 años, todavía permanece una huella geológica de ese pasado.

“Vivimos todavía, digamos, la influencia de esa huella geológica”, explicó el director del Servicio Geológico Colombiano. Esta característica ayuda a entender por qué el terreno de algunas zonas de Bogotá puede comportarse de manera diferente frente a las ondas producidas por un terremoto.

¿El suelo de Bogotá amplifica los terremotos?

Sí. Según la explicación del director del SGC, determinados materiales del subsuelo pueden amplificar el movimiento sísmico. Fierro señaló que en Bogotá existe una interacción entre la profundidad a la que ocurre el sismo, las rocas que atraviesan las ondas hasta llegar a la superficie y los materiales que encuentran en la ciudad.

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Por eso, la intensidad con la que las personas sienten un terremoto no depende únicamente de su magnitud. También influyen factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las características geológicas del lugar donde se encuentra cada persona.

¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 7,4?

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,4, según la explicación entregada por Julio Fierro. El municipio más cercano al epicentro fue San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad cercana a los 80 kilómetros.

El director del SGC señaló además que se registraron réplicas, entre ellas una de magnitud 2,8 y otra de 4,8. El sismo fue sentido en diferentes regiones de Colombia y también hubo reportes de percepción del movimiento en Venezuela, Panamá y Ecuador.

¿Por qué un terremoto profundo puede sentirse en una zona tan extensa?

La profundidad también es importante para entender el alcance del movimiento. Fierro explicó que las ondas sísmicas se transmiten a través de los diferentes materiales geológicos. Cuando el origen del terremoto se encuentra a mayor profundidad, las ondas atraviesan una mayor cantidad de material antes de llegar a la superficie y pueden distribuirse sobre un área más amplia.

El experto comparó este fenómeno con una linterna: cuando está cerca de una pared ilumina un área pequeña con mayor intensidad, mientras que al alejarla puede iluminar una superficie más grande, aunque con menor intensidad.

¿La cordillera conduce las ondas del terremoto?

Las rocas y los suelos transmiten las ondas sísmicas, pero Fierro explicó que el comportamiento es más complejo que pensar en la cordillera como un simple “conductor”. Todos los materiales geológicos participan en la transmisión de las ondas y, dependiendo de sus características, pueden atenuar o amplificar parte de la energía sísmica.

En el caso de Bogotá, ese comportamiento debe analizarse junto con las particularidades de los materiales que conforman el terreno de la Sabana.

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¿Se puede predecir una réplica del terremoto?

No es posible determinar con anticipación la hora exacta ni la magnitud de una eventual réplica, según advirtió Julio Fierro. El director del SGC hizo un llamado a evitar la difusión de mensajes que anuncien supuestas réplicas con magnitudes determinadas o que aseguren que los edificios van a colapsar.

Fierro calificó este tipo de información como irresponsable y recomendó consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de atender las indicaciones de las autoridades locales, bomberos, Defensa Civil y Policía.

¿Por qué el terremoto causó daños diferentes en cada región?

La magnitud de un terremoto no significa que sus efectos sean iguales en todos los lugares. El director del SGC explicó que también deben considerarse factores como la concentración de población, las características del terreno y las condiciones de las estructuras.

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En ciudades con una alta densidad poblacional existe una mayor probabilidad de que un daño estructural afecte a personas. Fierro señaló que por eso comenzaron a recibirse reportes desde lugares como Pereira, Manizales y Buenaventura, mientras el SGC preparaba comisiones para evaluar la zona epicentral y otras áreas afectadas.

¿Qué determina que un terremoto sea peligroso?

Para Fierro, uno de los principales factores de riesgo está en las estructuras. El director del SGC insistió en la importancia de la construcción sismorresistente, debido a que los movimientos sísmicos pueden generar oscilaciones, pero el peligro para las personas aumenta cuando las estructuras no soportan adecuadamente esas fuerzas.

“Los sismos en general no matan a nadie”, explicó Fierro, al señalar que el colapso de las estructuras es uno de los principales factores que puede provocar víctimas. Así, la larga duración percibida en Bogotá no significa necesariamente que el terremoto haya tenido una duración extraordinaria en su lugar de origen. La sensación prolongada en determinadas zonas de la capital está relacionada, según la explicación preliminar del SGC, con la interacción entre las ondas sísmicas y las características geológicas de la Sabana.

La antigua presencia del Lago Humboldt dejó una huella en el subsuelo de la Sabana que ayuda a explicar este comportamiento. Por ello, el llamado efecto “laguna” se convierte en una pieza clave para entender por qué el terremoto fue sentido durante tanto tiempo en Bogotá.