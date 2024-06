”El Estado nos ha tenido abandonados”: comunidades del Meta

El Gobierno y los frentes del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc que siguen en negociaciones están realizando un diálogo social para las transformaciones territoriales. El evento se realiza en Puerto Concordia, Meta, y allí llegaron comunidades de diferentes municipios, incluidas organizaciones del departamento del Guaviare.

Algunos representantes de las asociaciones y organizaciones aseguran que en esta zona del país hace falta Estado, pues desde hace varios años enfrentan problemáticas que no han sido solucionadas.

“Hay muchos temas que tratar, como el tema ambiental y la falta de inversión hay también incumplimiento en los acuerdos y necesitamos que en el día de hoy quede plasmado algo, que hoy salgan conclusiones para que esto se haga una realidad porque en nuestro municipio nos tienen muy abandonados”, señaló Ana Yuli Parra, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Fernando.

Por otro lado otros de los habitantes de la zona aseguran que los menores se están exponiendo al riesgo de reclutamiento.

Publicidad

“Tenemos varias problemáticas, no tenemos acueductos, no tenemos polideportivos en estos centros poblados y nuestros muchachos se están yendo a los grupos armados, no tienen dónde hacer deporte”, señala José Martínez, quien ha llegado de la Vereda Lindenal.

Las comunidades también aseguran que los diálogos y negociaciones de paz deben realizarse en los territorios pues consideran que en algunos casos las mesas de conversaciones nacionales no han resuelto las problemáticas territoriales.

Publicidad

“El tema del olvido estatal ha sido prácticamente en todo el territorio hay situaciones en las que uno dice si hubiera más inversión social habría más desarrollo integral y sostenible en las comunidades”, asegura Nelson González, quien es representante de la Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariaria.

Para las comunidades las soluciones se deben dar pronto con el fin de llevar desarrollo a esta zona del país.

“Creería que más oportunidades y el cumplimiento de los diferentes proyectos y propuestas que se han hecho en el departamento, no solo por ser municipios PDET, sino hacerle seguimiento a lo que se pactó en alguna mesa o a lo que se esté llevando a cabo se le de cumplimiento a la brevedad, no podemos pasar 15 años dialogando y mirando a ver qué oportunidades le damos al departamento” aseguró Sandra Toloza, presidenta de la Asolabranzas.