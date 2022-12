El fast track sigue vivito y coleando: Mininterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que tumbó la norma que impedía realizar modificaciones a los proyectos de paz presentados por el Gobierno para garantizar la implementación de lo acordado con las Farc en La Habana.



Cristo aseguró que, pese a esta determinación, el Fast Track sigue “vivito y coleando” y que lo que la Corte hizo fue tumbar un par de instrumentos que agilizaban la implementación.





“El Fast Trak y el procedimiento legislativo sigue vivito y coleando, lo que tumbaron fue un par de instrumentos que son importantes, pero no es el tema de fondo del Fast Track (…) Es un tema procedimiento legislativo especial que está permitiendo aprobar los proyectos de ley y de reforma constitucional en unos términos apretados, tener un procedimiento de tres debates para los proyectos de ley de una sola vuelta para la reforma constitucional”, dijo Cristo.



El ministro aseguró que, aunque la determinación señala que ahora se pueden realizar modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno, siempre se ha mantenido el carácter democrático a la hora de llevar las propuestas al Congreso y se han tenido en cuenta los cmabios hechos por el legislativo.



“No hay un solo proyecto que no haya tenido modificaciones en el Congreso (…) Lo que tenía el Fast Track era un seguro para que el Gobierno garantizara que en esas modificaciones se mantuviera el espíritu de los acuerdos de paz firmados con las Farc”, agregó.



Cristo señaló que la Corte Constitucional ya aprobó proyectos vitales para la implementación de los acuerdos y que ahora deberán acudir a las mayorías del Congreso para sacar a delante las nuevas iniciativas relacionadas con la implementación de lo acordado.



“Ya hay una norma constitucional que blinda los acuerdos y que ya fue aprobada por el Congreso, esos elementos esenciales que tiene que ver con la seguridad jurídica a las Farc ya fueron aprobadas con el Congreso y por mayoría”, señaló.



Si bien el ministro indicó que los acuerdos no corren ningún riesgo, señaló que la determinación de la Corte Constitucional sí significa una demora en la implementación, además, llamó la atención sobre el comportamiento de la oposición frente a las decisiones del alto tribunal.



Cristo indicó que a finales de 2016 las críticas contra la Corte no se hicieron esperar y la acusaban de haber “aceptado la dictadura castro-chavista” y de haberse “doblegado al aprobar el Fast Track”, y que hoy, luego de haber tumbado los numerales que impedían modificaciones a los proyectos de paz, sí sea un tribunal respetable y aceptado.



El ministro de gobierno aseguró que “el gobierno ha actuado bien”, que “cada norma va a tener su trámite en el Congreso y va a tener su revisión en la Corte Constitucional” lo cual garantiza la separación de poderes.



Publicidad

Sobre la reforma política, el ministro señaló que la financiación estatal para las campañas es un gran avance para garantizar la transparencia en las elecciones; sin embargo, Cristo dijo que siempre se habrá “un hueco por donde se filtre el dinero”.



“Garantías plenas nuca hay, la financiación es un tema en pleno debate en campañas de todo el mundo y siempre hay un hueco por donde se filtra el dinero”.



También aseguró que otro de los aspectos importantes es pasar a las listas cerradas para garantizar la transparencia en las campañas.



“Es esta combinación del año 91 y después de la reforma de 2003 fue el desastre total, el cáncer de este país, eso llevo a que mucha gente, sin ninguna formación, sin ninguna identidad partidista, simplemente porque tenía plata, con un maletín se va por el país y se va a comprar dirigentes y listas y salen elegidos”, concluyó.