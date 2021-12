El food truck de hamburguesas que ha sobrevivido desde el primer día de la pandemia en Venezuela

'Bajo Humo' es uno de esos emprendimientos que se diferencia de las demás ventas de hamburguesas, por trabajar con carnes maduradas y ahumadas, un proyecto que comenzó en el primer año de la pandemia y que termina este 2021 creciendo y eso es una buena noticia.

Javier Morín es uno de los socios que, en vez de emigrar como muchos de sus amigos y conocidos, decidió invertir en el país, a pesar que reconoce las limitaciones que existen y lo riesgoso que puede ser.

“Mi socio y yo tuvimos esta idea porque siempre nos había gustado el mundo de los restaurantes y bueno, en vista que un local comercial era cuesta arriba, empezamos desde una idea más pequeña, que es el camión y ya antes de la pandemia existía todo un movimiento de food truck que nos llamó siempre la atención”.

El primer paso

Javier Morín, que es de profesión Comunicador Social, cuenta como anécdota que el 13 de marzo del 2020, cuando el Gobierno declaró la pandemia, él decidió comenzar el proyecto, aunque la adaptación del camión tuvo que retrasarse unos meses por las restricciones que había.

Cuando se dieron las primeras flexibilizaciones, en el último trimestre de ese año, logró sacar el camión a la calle y unirse a “ferias” de food truck que iban rotando por varias zonas de Caracas. “Sin embargo, nos dimos cuenta que había una mejor manera de funcionar para el negocio, y era estar en un sitio fijo”.

Publicidad

Así comenzó el 2021, en un lugar al sureste de Caracas, donde están de manera permanente de miércoles a domingo. Iniciaron con 4 mesas y al día de hoy tienen 20, lo cual les da un aforo de más de 80 personas, todas al aire libre. “Dentro de un mercado donde había muchas propuestas de hamburguesas, nuestro valor diferencial es que la carne es ahumada”.

El Camión

Al realizar una búsqueda rápida en internet, el término food truck tiene su traducción literal al castellano, “camión de comida”, un vehículo, de dimensiones considerables, capaz de llevar cualquier tipo de oferta gastronómica a las calles, ferias, fiestas, eventos, etc. Que en el caso de “Bajo Humo”, lo que hoy es el food truck, antes fue un camión despachador de hielo.

Teníamos un contrato con una empresa, eso se terminó y el camión estaba guardado y sin ningún uso, entonces se unió ese camión guardado, con la idea del restaurante y nos decidimos a mandar a modificarlo Dijo

Emprender en Venezuela

Javier Morín confiesa que desde hace mucho tiempo decidió abandonar su carrera e iniciarse en el mundo de los negocios. "Un área donde ha tenido fracasos, pues antes del food truck tuvo una agencia de publicidad digital, venta de repuestos, licorería y finalmente en esta oportunidad, mejor éxito”.

Resalta que tiene un arraigo muy fuerte con Venezuela, que por eso no pensó realmente en emigrar como lo hicieron 6 millones de venezolanos en los últimos años.

Publicidad

“Mi familia está acá, siempre he apostado que a pesar de todo se puede salir adelante, (…) y porque definitivamente los países no se acaban, aunque aún estemos en una profunda crisis, alguien se tiene que quedar y no abandonar el barco, los que se fueron tienen una valentía impresionante y el que se queda también”.