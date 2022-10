El jordano Ali pide al TAS anular las elecciones de la FIFA de este viernes

El candidato jordano quiere que se instalen cabinas de voto transparente pues teme que los electores puedan sufrir presiones y, una vez en la cabina de voto, fotografíen su papeleta para demostrar que han entregado el voto al candidato adecuado.



"Solo una cabina transparente permitiría probar que cada votante pueda votar con su alma y su conciencia y que no haya un voto forzado, impidiendo a los votantes fotografiar su papeleta para demostrar que han seguido una eventual consigna de voto", señalaron hoy en un comunicado los abogados franceses de Ali Bin al Hussein, Francis Szpiner y Renaud Semerdjian.



Los letrados argumentan su recurso ante el TAS por el hecho de que la FIFA se haya "opuesto a la petición de un proceso acelerado" para dirimir sobre la cuestión.



"En lugar de aceptar la proposición del príncipe Ali de habilitar cabinas transparentes, constatamos que la FIFA solo ha hecho una petición para que los votantes dejen (su teléfono móvil) en el momento de ir a votar", precisaron los abogados.



El jordano no está, no obstante, entre los favoritos para suceder a Stepp Blatter al frente de la FIFA en unos comicios en los que parecen llegar con más opciones el italo-suizo Gianni Infantino, secretario general de la UEFA, y el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el bareiní Ebrahim Al Khalifa.