“El jugador colombiano es mañoso cuando juega en el torneo local”: Wilmar Roldán

Árbitro de América’. Además, tuvo tiempo para contar varias anécdotas que vive dentro de un terreno de juego relacionado con los jugadores, los hinchas y los escenarios deportivos.

Publicidad

“Estoy muy contento porque esos premios y esos galardones por el reconocimiento de lo que se hace lo llenan a uno de satisfacción porque se están haciendo bien las cosas”, expresó Roldán, quien había sido seleccionado en abril como el mejor de Suramérica por la Conmebol.

Sobre su postura al salir a un terreno de juego, el colombiano aseguró que “hay que tener determinación, cuando entro a una cancha no miro colores, no miro el estadio. Si me toca pitar un penalti a favor o en contra del local, lo haré. Me he equivocado pero eso es parte de la profesión”.

Publicidad

Por supuesto, también tuvo tiempo para dejar una opinión acerca del comportamiento de los jugadores colombianos dentro de la cancha: “Uno quiere dejar jugar pero aquí no colaboran, aquí se matan a patadas. Los jugadores se van calentando si no se les pitan faltas, También son muy mañosos, sacan provecho de la situación para que uno les compre las faltas”, declaró.

Publicidad

De los jugadores complicados que ha tenido el paisa destacó a Gerardo Bedoya, de quien afirmó que era muy “pata brava” y que lo calmó “a punta de rojas”.

En última instancia, declaró que admira al actual atacante de Millonarios Dayro Moreno porque “le mete muchas ganas y tiene mucha técnica”. Además, dijo que en el General Santander, donde juega el Cúcuta Deportivo, es uno de los estadios más difíciles del mundo porque “si son capaces de tirar a la suegra, lo hacen”.