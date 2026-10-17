El mejor policía de Colombia impulsa programa de prevención de drogas en Soacha

El intendente jefe Michel González, integrante de la Policía de Soacha, fue reconocido por la Fundación Corazón Verde como el mejor policía de Colombia, una distinción que destacó durante una entrevista en El Radar, de Blu Radio, en la que explicó su trabajo con niños y jóvenes para prevenir el consumo de drogas mediante la educación.

Con 21 años de trayectoria en la Policía Nacional, González lleva aproximadamente 15 años vinculado a iniciativas de prevención antidrogas. Su experiencia comenzó después de realizar el cuarto curso internacional de instructores en prevención antidrogas, una formación que le permitió conocer herramientas pedagógicas y programas institucionales para abordar esta problemática.

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“Es un reconocimiento no solo para mí sino para todos los policías que creemos en la prevención y que a través de la educación podemos cambiar vidas”, afirmó el intendente al referirse a la distinción recibida.

Impactando una Generación: prevención del consumo de drogas en niños

El programa Impactando una Generación busca brindar herramientas a los estudiantes para tomar decisiones informadas y responder ante posibles situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.



González explicó que una experiencia previa en Bogotá permitió realizar la clausura de un proceso con 3.575 niños. Sin embargo, señaló que el desafío de mantener la iniciativa lo llevó a fortalecer su implementación cuando llegó a Soacha en 2024.

“Lo que hicimos fue una articulación que es lo que nos ha permitido dar una sostenibilidad, toda vez que logramos que fuera una política pública acá”, indicó, al destacar el trabajo conjunto con la Alcaldía, las secretarías municipales y los docentes.

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Cinco lecciones para fortalecer la toma de decisiones

Actualmente, la estrategia está dirigida a estudiantes de quinto de primaria, etapa en la que, según González, es importante prepararlos para la transición a sexto grado y los nuevos entornos sociales.

El curso comprende cinco lecciones de 45 minutos sobre toma de decisiones, estilos de vida saludables, presión de grupo y conocimiento de las drogas. Además, utiliza cartillas preventivas y módulos interactivos desarrollados por la Policía Nacional.

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“Esto no es una charlita que se le da a un colegio, sino prácticamente es una cátedra que logramos llevar a las instituciones educativas”, explicó.

Educación con herramientas pedagógicas

El intendente señaló que los policías instructores reciben formación en pedagogía y técnicas docentes para abordar el tema con un lenguaje sencillo, adecuado para los niños.

“Simplemente si yo identifico que hay una sustancia que me hace daño al normal desarrollo de mi cuerpo, tengo que aprender a decirle no”, sostuvo González.

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Con esta metodología, el programa busca fortalecer la prevención del consumo de drogas desde las instituciones educativas y promover decisiones responsables entre los estudiantes.

Escuche la entrevista completa acá: