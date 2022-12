El 'Monstruo de Monserrate' hizo macabra descripción de sus homicidios

Freddy Armando Valencia, el ‘monstruo de Monserrate’, realizó una dura descripción de cómo realizaba los homicidios de las mujeres que llevaba a su ‘cambuche’ ubicado cerca al santuario de los cerros orientales de Bogotá, según reveló el general Humberto Gautibonza en BLU Radio. (Lea también: El ‘monstruo de Monserrate’ no es un habitante de calle, sino un estudiante ).

