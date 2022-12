‘El Paisa’ me violó desde los 11 años y ordenó muchas muertes de niños: exguerrillera

Vanessa García hoy tiene 23 años de edad y cuenta el infierno que le tocó vivir en los campamentos de las Farc desde los nueve años de edad cuando fue sacada de su escuela de manera forzada.

Allí en el campamento los comandantes le enseñaron el maldito arte de la guerra. Después de cumplir 11 años de edad, Vanessa era acosada sexualmente por el hombre más sanguinario de las Farc, el mismo que lideró el atentado al Club El Nogal y el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca.

Publicidad

"Todo empezó cuando cumplí 11 añitos, él (El Paisa) empezó a ‘morbosearme’ a decirme que era muy bonita, a cogerme la cola. Me puse a llorar porque no estaba acostumbrada a que me dijeran esas cosas, son palabras grandísimas para una niña", cuenta entre sollozos.

Las violaciones

Vanessa dice que el horror que vivió en el campamento de alias ‘El Paisa’ no es fácil de olvidar porque quedará en su mente de por vida y más cuando el exuerrillero la abusó por cuatro años.

Dice que el excomandante de la Teófilo Forero de las Farc, una vez la sacó del campamento con uno de sus compinches, que "le tapaba todo", para violarla, situación que ella con apenas 11 años sentía que iba a pasar en medio del pánico.

Publicidad

"Salimos del campamento con un hombre que le tapaba todo y, de pronto, él (El Pasisa) manda a ese señor por una planta y los dos quedamos solos. Desde allí comenzó a abusar de mí", explica.

Los abortos

Publicidad

Vanessa dice que a los 13 años quedó embarazada y alias ‘El Paisa’ la obligó a abortar y la envió a otro campamento en donde fue abusada por dos largos años por el comandante de ese lugar, conocido con el alias ‘Pechiblanca’.

"Él si me golpeaba porque era un matón. Fue horrible lo que viví con ese señor", cuenta con rabia que esa humillación no es fácil de olvidar.



Dice que después de otro aborto que le practicaron, la obligaron a hacer trabajos forzados.

"Me mandan a remolcar una trocha de ocho horas de camino, cuatro arrobas de economía como si fuera un animal (lágrimas). Muchos guerrilleros no estaban de acuerdo y me desmayé", agrega.

Consejo de guerra a una niña de 14 años de edad

Publicidad

Vanessa dice que una comandante le informó a ‘El Paisa’ que la quería asesinar, por lo que este último ordenó amarrarla a un árbol e iniciar el consejo de guerra.

"Una vez me amarraron a un árbol cuando tenía 14 años y me iban hacer un consejo de guerra. Le oré mucho a Dios y me salvé", sostiene.

Publicidad

El Secretariado de las Farc sabía lo que estaba pasando

Entre lágrimas, dice que su desgracia y la de otras mujeres eran de conocimiento del Secretariado de las Farc y la respuesta siempre fue que ellas no iban a parir hijos.

"En una asamblea que hubo de guerrilleros se informó de eso de los abortos y la respuesta de las Farc fue: ‘ustedes no vinieron a parir hijos. Es un desprestigio para la organización. (...) La mujer que salga embarazada ya saben que será sometida a legrados es un problema de cada uno’", explicó.

Niños fusilados

Publicidad

Vanessa dice que lo más terrible vio, además de los abortos, fue el fusilamiento de niños entre los 11 y 15 años de edad.

"El Paisa ordenó muchas, muchas muertes de niños y es que tiene que ir a la cárcel. En esos consejos de guerra por miedo nos tocaba votar por ese fusilado. ‘El Paisa’ es un asesino", explicó.

Publicidad

Tras años de infierno en los campamentos de alias ‘El Paisa’,

Vanessa retornó a su casa y ya no encontró familia, lo perdió todo.

Le puede interesar: Fiscalía investiga si ‘El Paisa’ tuvo relación con muerte de dueño de Surtifruver

"La familia ya no era la misma. Perdí mi papá, mis hermanos, mi niñez. Porque me sacaron de la escuela (lágrimas) yo solo quería estudiar era una niña. Mi mamá es lo único que me queda", reflexiona Vanessa.