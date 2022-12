El papa le pidió a Santos perseverar para alcanzar la paz

El papa Francisco ofreció su "ayuda" personal y la de la Iglesia católica al presidente Juan Manual Santos para el proceso de paz con la guerrilla de las Farc en Colombia durante la audiencia privada celebrada este lunes en el Vaticano, dijo el mandatario.

Publicidad

"Lo que pueda hacer yo personalmente o la Iglesia cuente con nosotros. Lo apoyamos y si necesita que juguemos un papel estamos dispuestos a hacerlo, a ayudarlo", declaró Santos a la prensa al termino de la audiencia con el papa.

“El Santo Padre me ha pedido que persevere, me ha dicho no baje la guardia. La reconciliación en Colombia hay que buscarla por todas las formas. Y así lo haré”, expresó el jefe de Estado.

Publicidad

"El Santo Padre me dijo que si se necesita que juguemos un papel estamos dispuestos a hacerlo, algo que nos complace mucho, porque es en este momento la máxima voz autorizada que tiene en mundo", agregó.

Publicidad

Santos adelantó también que Francisco aún no ha fijado la fecha ni año para un viaje a Colombia, pero admitió ante el mandatario que si se firma la paz, "eso sería determinante para la visita", aseguró.

A la entrada, el Sumo Pontífice le dijo al mandatario: "Usted es la persona por la que más he rezado. Mucho, mucho, por el proceso de paz. Pido, pido y Pido por ello", mientras que el presidente Santos le respondió: "A eso he venido, a pedirle su ayuda".

Publicidad

En la visita, el papa le regaló un medallón de San Martín Tours (patrón de Buenos Aires y Santo de los más necesitados). El presidente, por su parte, le dijo al romano pontífice que Colombia ha sido el país de América Latina que más ha reducido la pobreza en los últimos años.

Publicidad

Posteriormente, el presidente Santos, la canciller María Ángela Holguín y el embajador de Colombia ante el Vaticano, Guillermo León Escobar, se reunieron con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín.

AFP.