Nueva estación de TransMilenio entró en operación: es clave para el futuro metro de Bogotá

El avance del metro de Bogotá ya alcanza el 67,17% con corte al 7 de noviembre de 2025, según indicó el alcalde Carlos Fernando Galán. Además, en la capital del país ya están tres de los 30 trenes que hacen parte del megaproyecto de movilidad.

Dicho avance se debe también a las estaciones que anteriormente fueron cerradas para dar paso a la Línea 1 del metro. Como consecuencia, se están volviendo a reabrir las estaciones y una de ellas, desde este sábado 27 de diciembre, entró nuevamente en funcionamiento como ficha clave para el futuro del metro.



Nueva estación de TransMilenio entró en operación

La estación está ubicada en la troncal Caracas centro y desde este sábado abre sus puertas, luego de 19 meses de construcción en la zona.

De acuerdo con la Alcaldía, inicialmente se habilitará el acceso norte del segundo vagón de la estación Calle 26 con ingreso por la calle 28, lo que beneficiará a más de 11.000 usuarios del sector del Centro Internacional y las zonas aledañas.

Por otro lado, el acceso sur de la estación se pondrá en funcionamiento el primer semestre de 2026, cuando finalicen las obras del viaducto del metro sobre la avenida Caracas.



Así se ve la nueva estación de TransMilenio calle 26

Galán manifestó que la mejorada estación cuenta con “mayor capacidad, mayor amplitud y mejores servicios”. Fue diseñada con una estructura tipo pórtico del viaducto del megaproyecto, lo cual permite una mejor circulación de los usuarios.



Nueva estación Calle 26. Foto: TransMilenio.

Asimismo, la estación definitiva cuenta con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados por una pasarela central, para un total de más de 163 metros de longitud. Tiene un ancho de 8 metros y una altura interior libre de 3,2 metros.

Estación Calle 26 que se integra con el metro de Bogotá. Foto: TransMilenio.

Dispone de 12 barreras de acceso tipo piso a techo, incluyendo accesos para personas con movilidad reducida, una taquilla (una interna en el costado norte) y 6 puntos de parada (3 por sentido). Las columnas del viaducto del metro están ubicadas a los costados, sin interferir con el flujo de los pasajeros.

Taquilla de la estación Calle 26. Foto: TransMilenio.

Publicidad

¿Qué rutas de TransMilenio estarán disponibles en la estación?

En la estación Calle 26 estarán disponibles los siguientes servicios:



Ruta Fácil 8

H20

D20

H27

B27

Las anteriores rutas conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS central por la calle sexta.

La gerente de la empresa de transporte, María Fernanda Ortiz, indicó que “de manera gradual, iremos recuperando la oferta de TransMilenio en la avenida Caracas, que ha tenido ajustes para facilitar el avance de las obras del metro”.

