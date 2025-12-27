En vivo
Autoridades en Medellín rescataron a un hombre que estaba secuestrado en una vivienda de Robledo

Los delincuentes que lo tenían retenido estaban solicitando dinero a su familia para dejarlo libre, por lo que cuatro de ellos fueron capturados en el sitio. La Policía aprehendió allí a un menor.

