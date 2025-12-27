Autoridades en Medellín rescataron a un hombre que estaba secuestrado en una vivienda de Robledo

En un operativo realizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se logró el rescate de un hombre que estaba retenido en contra de su voluntad en una vivienda de la comuna Robledo de Medellín. El procedimiento se efectuó debido al aviso de un amigo del hombre que alertó que delincuentes lo tenía secuestrado.

Según la información que dieron a conocer las autoridades, delincuentes le pidieron al amigo del hombre cerca de 700.000 pesos, que se suman a los 800.000 pesos que ya había entregado la familia de esta persona que supuestamente tenía una deuda con un grupo delincuencial con injerencia en la zona del secuestro.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que tras conocerse la situación se desplegó un plan antisecuestro en el barrio Villas de Santa Fe donde los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de una vivienda.

"En el lugar se logró el rescate de la víctima, quien permanecía privada de la libertad y la captura de cuatro personas. Además, la aprehensión de un menor de edad. Estos sujetos serían integrantes de un grupo delincuencial Robledo, que estarían exigiendo, menores mediante amenazas y agresiones físicas", indicó.



El reporte oficial deja en evidencia que, al parecer, los delincuentes estarían exigiendo dinero mediante amenazas y agresiones físicas, incluso enviando videos a la familia donde se evidenciaban los hechos de violencia. En el lugar fueron incautados cuatro teléfonos celulares, un tábano y un bastón tipo tonfa, elementos que habrían sido utilizados para intimidar y someter a la víctima.

Los elementos fueron dejados como elementos materiales probatorios dentro del proceso judicial, mientras que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.