El papel de MinInterior con el “falso” conciliador del Estatuto Anticorrupción

Este miércoles el proyecto anticorrupción, que eliminaba la casa por cárcel para corruptos, se hundió en la Cámara de Representantes, pese a que se había aprobado en los cuatro debates que ordena la ley.

La iniciativa no prosperó porque se necesitaban conciliar los textos de lo que fue aprobado en las plenarias de Cámara y Senado y, para ello, había plazo hasta este jueves 20 de junio, cuando se termina la actual legislatura. La plenaria de la Cámara se levantó pasadas las 5:00 de la tarde y la conciliación no fue radicada en la secretaría de esa corporación.

El hundimiento se debió a una serie de coincidencias y malentendidos en el que la figura un “falso” conciliador como uno de los episodios más notorios.

En entrevista con Mañanas BLU, Gabriel Vallejo, representante a la Cámara del Centro Democrático quien firmó el texto conciliado entre ambas cámaras, dio su versión de los confusos hechos luego de que el senador Germán Varón Cotrino contara que el propio vallejo le dijera que era conciliador.

“Nos ponemos a trabajar, estudiamos, miramos los artículos, llegamos a acuerdos sobre respaldar el proyecto que ha presentado el Senado y después yo ya quedo tranquilo porque firmo el acta, la firma él y se va a entregar el acta, pero cuando llega, entiendo que le dicen que él no es el conciliador y por lo tanto no la radica”, explicó Varón sobre la situación.

Por su parte, Vallejo contó que todo se debió a “una confusión” de su parte y negó tener algo que ver con el proyecto: “Yo soy nombrado en diferentes proyectos como conciliador, ayer inclusive me nombró la mesa directiva de la Cámara como el representante comisionado para presentar el informe de la acusación del magistrado Bustos ante la Plenaria de la Cámara y en un momento de Plenaria se me acerca un funcionario del Gobierno, no tengo el nombre, y me dice ‘Doctor Vallejo, lo están esperando para firmar una conciliación’”.

Vallejo explica que él creyó en ese momento que se trataba de uno de los proyectos en que participa. “Yo voy y verifico el tema, me acerco donde estaba la ministra (del Interior), me dirijo a la Comisión Primera del Senado con el doctor Varón, era un tema absolutamente rápido (…) y me percato obviamente después de revisar el tema que yo no era el conciliador”, agregó.

Escuche la entrevista con Gabriel Vallejo en Mañanas BLU:

<iframe src="https://omny.fm/shows/ma-anas-blu/representante-vallejo-dijo-cu-l-fue-el-papel-de-mi/embed" width="100%" height="180" frameborder="0" title="Representante Vallejo dijo cuál fue el papel de ministra del Interior en nombramiento de \" falso”="" conciliador="" del="" estatuto="" anticorrupción"="">