“El periodismo no es el enemigo": diferentes sectores respaldan al medio La Silla Vacía

Un grupo integrado por representantes de gremios, figuras políticas, académicos y periodistas publicó una carta este 30 de abril de 2026, en respuesta a los señalamientos realizados contra La Silla Vacía, su directora Juanita León y su equipo.

El texto describe el uso de vocerías oficiales y del sistema de medios públicos para amplificar imputaciones que, según los firmantes, se basan en piezas de información fragmentarias y omisiones.

El documento señala que la acusación hecha por la Revista Raya sobre un contrato que comprometería la independencia del medio se fundamenta en una distorsión de los hechos, según el medio independiente La Silla Vacía.

La carta sostiene que estas acciones forman parte de una práctica en la que se ataca a los medios independientes desde el poder, mientras se busca ocupar una posición de víctima frente al escrutinio.



Los firmantes alertan que estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del Gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. Además, señalan que esta situación responde a una lógica en la que el Gobierno se presenta como vocero del pueblo y califica la crítica como estigmatización.

Por otro lado, se destaca que esta situación ocurre durante un proceso electoral para la Presidencia, lo que, según la carta, “introduce un elemento adicional de preocupación”, pues asegura que la tendencia a mantener una actitud de confrontación o pugnacidad alteraría las garantías que, conforme al documento, “el propio Gobierno está llamado a proteger”, debilitando así la confianza en las instituciones y afectando las condiciones de la deliberación pública.

La carta cuenta con el respaldo de más de 190 personas del sector empresarial, la política, la justicia y el periodismo, tales como:

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* Sector empresarial y gremial: Bruce McMaster, Antonio Celia, Sylvia Escovar y Rosario Córdoba.

* Sector político y exfuncionarios: Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolff, Jennifer Pedraza, Alejandro Gaviria y el General (r) Oscar Naranjo.

* Periodistas: Daniel Coronell, Ricardo Ávila, María Jimena Duzán, Roberto Pombo y Daniel Samper Ospina.

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* Academia y derecho: Rodrigo Uprimny, Moisés Wasserman, Mauricio García Villegas y Elena Ambrossi.

Los autores del documento afirman que estas acciones generan consecuencias directas, como la intimidación a las redacciones y el deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Colombia.

Además, el texto finaliza planteando la defensa del pluralismo y el respeto por la crítica:

“El periodismo independiente no es un adversario de la democracia. Es uno de sus componentes esenciales. Defenderlo es, por tanto, un deber de todos los demócratas”, asegura.