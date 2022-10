El polémico audio en celular de congresista del Centro Democrático en plena sesión

Mientras se desarrollaba una sesión en el Congreso de forma mixta con algunos representantes a la Cámara en el recinto y otros de manera virtual, al congresista del Centro Democrático Óscar Darío Pérez el celular le hizo pasar un mal momento, pues un comprometedor audio se reprodujo.

“Doctor Óscar, yo para usted, para el Congreso, nunca me tuerzo porque sé que por usted llegué a rentas departamentales”, decía el audio, lo cual generó de inmediato suspicacias y comentarios en redes sociales.

Esto pasó hoy en el Congreso.

¿Con quién hablaba el señor Óscar? pic.twitter.com/pIs1WeGsx1 — AquinoTicias (@AquinoTicias1) May 16, 2020

En la sesión se percataron de la situación luego de que manifestara la importancia de apagar los micrófonos cuando no se tuviera la palabra. De inmediato trascendió a las redes sociales donde no se hicieron esperar los comentarios y la búsqueda de respuestas.

Pérez intentó aclarar en un trino en el que señaló que era una persona de quien hace “muchos años no sabía”.

“Hacer una aclaración innecesaria. Está rodando en las redes una mala interpretación, lamentablemente por un audio que me llegó y no tuve la precaución de no cerrar el micrófono. En el año de 1993 fui secretario de Hacienda en Antioquia, en esa época, en una sección que se llama rentas departamentales, vinculamos a un señor que se llama Luís Carlos Zapata. El señor apareció al cabo de los años y me mandó un mensaje, le dije que dónde andaba que no había vuelto a saber de él. Me respondió con otro mensaje diciendo que él a mí siempre me había acompañado para el Congreso como agradecimiento de haberlo vinculado a rentas departamentales de Antioquia”, escribió.

Como usted me hizo una pregunta yo le quiero enviar respuesta a la misma https://t.co/Fe44GESaSX pic.twitter.com/CBN9yG2ppv — Óscar Darío Pérez Pineda (@oscardarioperez) May 16, 2020

Agregó que, durante años, no habló con la persona y señaló la mala intención y maldad a quienes generaron las suspicacias, mientras calificó de “intentar dañar la honra de una persona”.