El precario estado de ascensor por el que se aplazó cirugía a Rubiela Chivará

Este caso ha generado gran indignación en la ciudadanía tras conocerse el drama que padeció la mujer buscando una cita médica para una operación de corazón, además de la situación de su cuerpo posterior a su muerte, pues estuvo tendido en plena vía pública por más de seis horas a la espera que las autoridades competentes realizaran el levantamiento. (Lea también: Rubiela Chivará murió por arritmia cardiaca: Medicina Legal )

Publicidad

Alfonso Narváez, esposo de Rubiela Chivará, contó a Blu Radio que desde el 2015 se iniciaron las gestiones para realizar una cirugía de corazón a su pareja “pero empezaron los problemas, primero que por unos exámenes no se podía, luego que no lo cubrían entonces nos tocó pagar hasta que por fin el 6 de enero de este año quedó programada y ese día, ya lista e incluso canalizada le dijeron que la aplazaban porque no funcionaban los ascensores de la clínica donde la iban a operar”.

Agregó que la cirugía quedó programada para el 12 de enero “pero nunca la llamaron por lo que ella (el 19 de enero) finalmente fue a averiguar qué había pasado y pues no alcanzó a llegar al centro médico porque murió en la estación de TransMilenio”.

Publicidad

Reveló que Rubiela había sido diagnosticada con hipertensión y con una enfermedad del corazón que “no le dejaba bien circular la sangre por lo que le dijeron que tenían que operarla y eso fue desde marzo del año pasado”.

Publicidad

Por este caso la Defensoría del Pueblo instauró una denuncia penal motivada por la presunta negligencia de la EPS que se habría negado a realizarle una cirugía a la paciente por la falta de un ascensor; sin embargo, Cruz Blanca aseguró que fue la IPS la que demoró el procedimiento para la realización de la cirugía.