El presidente de Guatemala presentará candidatos a Vicepresidencia el martes

El portavoz oficial de la Presidencia, Jorge Ortega, confirmó hoy que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, presentará el próximo martes la terna de candidatos a la Vicepresidencia del país. (Lea también: Autoridades de Guatemala incautaron 128 kilos de cocaína procedentes de Colombia )



En declaraciones a Efe, Ortega informó de que, tras las últimos sucesos surgidos en el país y la premura con la que se resolvieron, en relación al trámite de aceptación por parte del Congreso de la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia, Pérez Molina expondrá la lista con los tres posibles nombres para el cargo con premura.



Entonces será el ente legislativo, a través de una votación en la que se necesitan los dos tercios del Congreso, el encargado de decidir al mejor postulante y "juramentarlo" el mismo día.



Cuestionado por los nombres que se manejaron en los últimos días, como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la directora de la reforma policial, Adela Torreviarte, Ortega apeló a no escuchar los rumores y explicó que Bonilla sí puede ser candidato por que la ley establece que para ser vicepresidente solo hay que cumplir tres criterios. (Lea también: Empresas Públicas de Medellín ganó licitación en Guatemala )



Estos principios son que la persona propuesta para el cargo sea mayor de 40 años, sea "guatemalteco de nacimiento" y que, además, no tenga "ninguna limitación con sus derechos" para ejercer sus funciones.



Sobre Torreviarte, Ortega indicó que "podría estar dentro de la nómina", pero que lo cierto es que, por el momento, todo son "especulaciones" porque Pérez Molina no ha dado ninguna información y la configuración de la terna se encuentra en una situación "muy hermética".



No obstante, agregó que los rumores están afectando el proceso, ya que "no benefician a nadie: ni al Gobierno ni a la nación". (Lea también: Guatemaltecos infectados de sífilis por EE.UU. ahora piden reparación )



La renuncia voluntaria de Baldetti, que se produce a solo cuatro meses de los próximos comicios electorales que se celebrarán el 6 de septiembre, se debe a su supuesta implicación en un caso de corrupción estatal denominado "La Línea", por el que las autoridades arrestaron a 27 personas y otras dos se encuentran prófugos.



El Ministerio Público (MP) solicitó el sábado, después de conocer la aceptación de la renuncia de Baldetti y, por tanto, su pérdida de inmunidad, una orden de arraigo contra ella para que esté presente en cualquier diligencia que se practique en su contra.



Según las escuchas telefónicas de esta operación que aún está abierta, los acusados se referían a Baldetti con los apelativos de "la R", "la dos" o "la señora".



EFE