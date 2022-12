El proceso de paz es un ejemplo para el mundo: Consejo de Seguridad de la ONU

Así lo destacó el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gustavo Meza-Cuadra, luego de que terminara la visita en el ETCR de Caldono, Cauca. Señaló que el trabajo de los excombatientes que hacen parte de las acciones tras el acuerdo de paz es resultado de la verdadera intención de no volver a las armas.

“Hemos visto cómo los excombatientes están reincorporándose a la sociedad con actividades económicas. Hemos intercambiado con ellos opiniones, nos han presentado también su visión de cómo viene desarrollándose la implementación del proceso de paz en una zona que sufrió mucho con la violencia, pero que ahora se nota cada vez más pujante con iniciativas de tipo comunitario y económico”, destacó el también embajador de Perú.

Publicidad

Destacaron que los proyectos productivos son muestra de un objetivo que supera los desafíos de la implementación de lo pactado en La Habana, pero se puso en la mesa, nuevamente, el asesinato de líderes sociales y la necesidad para que el Gobierno siga apoyando a los excombatientes en la legalidad.

Lea también: Consejo de Seguridad de la ONU inicia visita en Colombia

“Creo que los miembros del Consejo se llevan una visión compartida de que el proceso de paz es un objetivo que todos en Colombia, en este momento, comparten como un objetivo muy importante. Pero también sabemos que hay desafíos y los hemos visto, escuchado, entre otros el tema de algunos asesinatos de líderes sociales y también la necesidad de un apoyo en términos de infraestructura social de parte del gobierno”, agregó Meza-Cuadra.

Jonathan Allen, colíder de la visita a Colombia en el marco del Consejo de Seguridad y embajador del Reino Unido, dijo que el proceso de paz del país no solamente cobra relevancia de forma interna, sino es ejemplo en el mundo.

Publicidad

“Este proceso de paz es importante no sólo para Colombia, sino también para la región y para el mundo, porque al demostrar que podemos tener éxito en dar los pasos necesarios, primero para lograr la firma de la paz y luego para ponerla en práctica, entonces mostraremos el camino, conduciremos el camino hacia como poner fin a los conflictos en todo el mundo. No es un proceso de paz fácil y no ocurre de la noche a la mañana, pero es muy importante”, dijo.