El proyecto es viable, hay que subsanar unos puntos específicos: Anla sobre Línea Colectora

¿En qué va el licenciamiento ambiental del proyecto Línea Colectora de La Guajira? es la pregunta que muchos se hacen sobre el proyecto para conectar los proyectos de energía renovable al sistema interconectado nacional.

Rodrigo Negrete, director General de la Anla, habló sobre este proyecto de transición energética en La Guajira, los desafíos que enfrenta y sobre el permiso ambiental a la empresa filial Enlaza.

¿Porque no se ha autorizado del todo el proyecto?

De acuerdo con Negrete, la empresa Enlaza debe subsanar algunos puntos para ejecutar el proyecto.

"Este tal vez es el proyecto de mayor importancia que hay frente a la transición energética del país. Queremos señalar que de las 516 torres sólo dos torres no fueron autorizadas. ¿Por qué?, por un cementerio indígena cercano y una zona de aljibe a 50 metros. Esta situación no fue subsanada por Enlaza en su momento y eso nos llevó a no autorizar estas dos torres de 516. Adicionalmente, no se autorizaron dos ocupaciones de cauce para el tránsito vehicular, justamente porque hay afectación a unas zonas de aljibe. Son casi 1.600 hectáreas que cobija el proyecto, entonces nada más alejado de la realidad es decir que no se va a viabilizar, al contrario", afirmó Negrete.

¿El proyecto puede estar en peligro de no realizarse?

El director de la Anla enfatizó que el proyecto es viable y crucial para la transición energética en La Guajira y el país.

"El proyecto es viable, se puede hacer. Insisto, de 516 sólo dos no autorizadas es muestra claramente de que el estudio ambiental fue muy bueno, pero hay unos aspectos que en los que se debe tener un nivel de detalle bien específico, bien importante. Nuestra lectura es que el proyecto es viable, se puede materializar y hay que subsanar unos puntos muy específicos", dijo.

