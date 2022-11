"El que se quedó, se quedó": Timochenko sobre ‘Márquez’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’

Luego de una reunión de casi 4 horas de dirigentes del partido Farc, entre ellos Rodrigo Granda y Rodrigo Londoño con la JEP, Timochenko informó que solicitaron aplazar la audiencia de versión libre porque algunos excomandantes no han podido trasladarse hasta Bogotá.

"El que se quedó, se quedó, los que vamos para adelante vamos convencidos que nos están acompañando las grandes mayorías y que esto es lo que requiere Colombia": @TimoFARC, sobre 'El Paisa' e Iván Márquez #VocesySonidos https://t.co/WGzjCQI0cg pic.twitter.com/zUgLqQ3UQy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2019

No obstante, Timochenko reafirmó el rompimiento de sus relaciones con ‘Márquez’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’.

"En todos los procesos se presentan dificultades estábamos hablando con varios compañeros de las experiencias de El Salvador, África e Irlanda del Norte, y en todas ha habido gente que se queda en el camino, ¿y qué le hacemos?, el que se quedó, se quedó y los que vamos para adelante, vamos para adelante", y agregó que están convencidos del respaldo por parte de los colombianos.

Así mismo, Timochenko aseguró que "el 99% del partido Farc está de acuerdo con su posición" y en las próximas horas harán un comunicado en conjunto frente a los incumplimientos de los excomandantes.

Por otro lado, confirmó que van a pedir intervención de Naciones Unidas y de la Iglesia para que les ayuden a los excomandantes que no han comparecido por temas de seguridad, entre ellos ‘Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’.

En diálogo con Blu Radio, el doctor en ciencias políticas y profesor de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, Iván Garzón explicó que "esta situación no es procesal sino política, y es de nuevo la cuestión de la legitimidad de la JEP porque fue instituida para juzgar a los máximos responsables y cada vez más está en cuestión sobre qué tanto va a ser capaz de llevar adelante eso".

Agregó que hay que tener en cuenta que la JEP, cuenta con el apoyo de las distintas instituciones gubernamentales "y en ese sentido uno se pregunta sí ya no llegó el momento de en vez de reiterar los llamados, declararen formalmente como disidentes a estos exguerrilleros".

Por otro lado, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, respondió a la carta que enviaron ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, en la que mencionan la editorial del diario New York Times asegurando que la paz en Colombia se está desintegrando.

Dijo que ellos que están incumpliendo lo pactado, no tienen argumentos para hacer este tipo de críticas y deberían más bien ser capturados.

"No han indemnizado ni reparado a nadie y no están dentro de ningún proceso de reincorporación luego en mi opinión están dadas las condiciones para que salgan de la Jurisdicción y no simplemente que les activen la orden de captura", indicó Archila.

Agregó que el Gobierno ha dado las condiciones para que continúe la implementación del acuerdo con garantías a los excombatientes.

“Sigue siendo una absoluta mentira que ellos puedan acusar su inasistencia y no estar dentro del proceso de reincorporación, el hecho de que se acojan al editorial de New York Times solamente muestra la debilidad de los argumentos".

