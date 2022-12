El revocatorio es la única vía constitucional que nos queda: Henrique Carpiles

El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, quien está a la cabeza de la campaña para recoger firmas intentando la revocatoria, aseguró en los micrófonos de Blu Radio que la idea es que sea una vía democrática y constitucional para lograr una nueva elección presidencial.



“Hoy vamos a estar recogiendo el 1 % a nivel nacional, luego llevaremos la solicitud al Consejo Nacional Electoral y luego vendrá un proceso de validación. Posteriormente viene la decisión de convocar a la firma del 20 % de los electores, que es lo que dice la Constitución”, manifestó.



Sin embargo, criticó que el CNE, “en manos del Gobierno”, inventó esos requisitos para dificultar el proceso de revocatoria.



El también gobernador del céntrico estado Miranda recordó que este proceso debe cumplirse este año pues de lo contrario caducaría el límite para que se produzca un cambio de Gobierno y, de ser revocado, Maduro podría pasar el mando al vicepresidente en funciones.



El formato que facilitó el CNE contempla que el ciudadano debe firmar, escribir su nombre, apellido, cédula de identidad y rellenar un cuadro referente al domicilio en el que solo debe informar del municipio y el estado en el que vota, todo ello de su puño y letra para evitar que se sospechen engaños.



El apuro del gobernador tiene que ver, justamente, con la necesidad de que se acorten los tiempos para que el revocatorio se realice antes de que llegue el 2017.



Sin embargo, este proceso ya encuentra como obstáculo que el Gobierno decretara como no laborables para los organismos públicos, incluyendo al CNE, los días miércoles, jueves y viernes para reducir el consumo de electricidad en tiempo de sequía, lo que genera menos días hábiles para la activación del referendo.



El secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba, pidió a los venezolanos participar en esta primera recolección de firmas para "solucionar los dramas" y la crisis en general de la que hace responsable a Maduro y aseguró que el de hoy es un logro del pueblo.



Desde el chavismo, el único que se pronunció sobre la entrega del formato para la activación del revocatorio fue el diputado Pedro Carreño.



"La derecha reaccionaria en este momento no quiere mecanismos electorales porque sabe que no tiene los votos", dijo al desestimar las acciones de la oposición para activar el referendo y aseguró que el chavismo derrotará a sus adversarios por los votos o "si se vienen por la violencia".



Según lo establecido en la Constitución, el referendo puede ser solicitado a mitad del mandato de cualquier autoridad, lapso que Maduro cumplió este mismo mes tras cumplirse tres años de las elecciones que definieron el período presidencial 2013-2019.