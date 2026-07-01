Los dos terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio han dejado más de 1.000 víctimas fatales y cientos de heridos, que, por ahora, siguen recibiendo ayuda de varias organizaciones tanto venezolanas como internacionales que han llegado a ayudar por este grave hecho.

De hecho, los dos sismos llegaron a sentirse en varias zonas de Colombia el mismo miércoles en que sucedió, pero sin mayor afectación; sin embargo, hubo un momento en la historia que un caso en Venezuela sí afectó a toda una ciudad colombiana y la destruyó por completo. Si bien sucedió hace más de 100 años, este sigue siendo un capítulo importante en la historia del país.

Sismo. Foto: AFP

El terremoto en Venezuela que un día llegó a destruir una ciudad en Colombia

Fue el 8 de julio de 1875 y tuvo como epicentro la frontera Colombia-Venezuela, puntualmente en el estado de Táchira del hermano país y a pocos kilómetros de la capital de Norte de Santander que fue la gran afectada y que quedó en ruinas por este hecho.

Tuvo una magnitud de 6.8 -menos a los dos en Venezuela-, pero su ubicación dejó una fuerte afectación en la capital de Norte de Santander, que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), dejó miles de muertos y daños en varios municipios aledaños a Cúcuta.



"La descripción de los daños en Cúcuta, da cuenta de la destrucción de la mayoría de construcciones, la ruina de otras y la muerte de varias personas bajo sus escombros. El "Boletín Oficial" del 8 de julio de 1875, reporta un total de 461 personas muertas en Cúcuta (García, 1920). Aunque existen cifras mucho más altas de víctimas, pues se dice que murieron en total 3.000 personas (Centeno, 1969). Los habitantes de Cúcuta y Villa del Rosario, se vieron obligados a trasladarse a los sitios El Ojito y Los Ejidos, respectivamente, debido al grado de destrucción en que quedaron sus poblaciones", indicó el SGC.