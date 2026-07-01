Niño que predijo los terremotos en Venezuela lanza inquietante profecía sobre el año 2033

Tras la tragedia que golpeó a Venezuela por los devastadores terremotos registrados hace una semana, un joven conocido en redes sociales como Jesús López, o 'El servidor', volvió a captar la atención de miles de usuarios al divulgar una nueva supuesta visión en la que lanza una inquietante advertencia sobre el año 2033.

El caso del menor se hizo viral semanas atrás luego de que en TikTok compartiera un video en el que aseguraba haber recibido una revelación sobre dos fuertes sismos que afectarían territorio venezolano.

Después de que el pasado 24 de junio se registraran movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 en el norte del país, numerosos internautas relacionaron aquellas publicaciones con la tragedia ocurrida.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas continúan atendiendo la emergencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos aumentó a 2.295 personas, mientras que la cifra de heridos ascendió a 11.267. Además, el Gobierno anunció la instalación de 25 campamentos temporales para albergar a las familias afectadas por los sismos.



De acuerdo con el balance oficial, 13 de esos albergues fueron habilitados en La Guaira, considerada la zona más impactada por el desastre. Otros ocho funcionan en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno más en Yaracuy, con el propósito de brindar atención a quienes perdieron sus viviendas.

La Guaira Foto: AFP

En medio de este panorama, Jesús López publicó un nuevo video en su cuenta de TikTok en el que afirmó haber recibido otra visión, la cual atribuye a una manifestación del Espíritu Santo. Según explicó, el mensaje le habría sido revelado desde el pasado 11 de mayo y contendría una advertencia sobre acontecimientos que, según sus creencias, podrían ocurrir en los próximos años.

Al inicio de su relato, el joven aseguró que observó "a Satanás en forma de dragón azul chino", imagen que, según dijo, hace parte de una serie de revelaciones relacionadas con el futuro de la humanidad. Posteriormente afirmó que existe un supuesto plan "en contra de la tierra", motivo por el cual invitó a las personas, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, a interceder espiritualmente.

Publicidad

En su mensaje, López sostiene que, de no atenderse esa advertencia, la humanidad enfrentaría un escenario de destrucción hacia el año 2033. Incluso manifestó que, según su interpretación religiosa, esos acontecimientos podrían adelantarse dependiendo del aumento de la maldad en el mundo.

El menor también afirmó haber visto una Tierra "vacía y desordenada", descripción que presentó como parte de esa supuesta visión. Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores para permanecer preparados espiritualmente, asegurando que "la batalla se acerca" y que Dios necesita personas capacitadas para enfrentar los tiempos venideros.

Otra de las afirmaciones que más comentarios ha generado en redes sociales es la relacionada con un supuesto desastre natural en Estados Unidos. En el video, el joven aseguró que habría visto un tsunami que impactaría la ciudad de San Francisco, con olas que, según sus palabras, alcanzarían hasta 32 metros de altura, comparación que hizo con escenas de la película Lo imposible.

Publicidad

Hasta el momento, no existe evidencia científica que respalde las afirmaciones realizadas por Jesús López ni organismos especializados han advertido sobre un evento de las características descritas por el menor. Expertos en sismología recuerdan que, aunque es posible calcular probabilidades de actividad sísmica en determinadas regiones, no existe un método científicamente validado para predecir con exactitud la fecha, el lugar o la magnitud de un terremoto.