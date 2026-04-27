El terror en el suroccidente del país en fotos: así se vive la escalada de atentados en el país

Una grave escalada de violencia se ha registrado en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las autoridades han confirmado que por lo menos 32 atentados terroristas se han presentado en el últimos días.

De hecho, la acción terrorista que más encendió la alarma fue la ocurrida en la vía Panamericana, en el sector El Túnel (Cajibío, Cauca), donde un explosivo ocasionó 20 muertos y 40 personas heridas, de acuerdo con lo confirmado por las autoridades, además de un cráter en la vía, lo que obligó a que el pasado sábado 25 de abril se tuviera que cerrar el corredor.

Por su parte, otras acciones en el Cauca han generado preocupación por la escalada de violencia, en la que el uso de drones con explosivos y otros artefactos no convencionales se han usado para atacar a la Fuerza Pública y la infraestructura civil.

Entre los hechos más graves destacan los ataques con drones en El Tambo y un intento fallido contra el helipuerto militar en Popayán, además de la activación de vehículos bomba en Guachené y el bloqueo de vías en Corinto con volquetas cargadas de cilindros. La situación se ha tornado crítica debido a la quema de trenes cañeros en Miranda, hostigamientos con fusil en municipios como Jamundí y Silvia, y la detonación de explosivos contra vehículos de servicio público en Mercaderes.



En los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, las acciones terroristas han incluido asonadas contra el Ejército en Leiva, el lanzamiento de granadas en Taminango y la incineración de vehículos en puntos estratégicos como el puente de Río Claro en Jamundí.