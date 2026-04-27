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El terror en el suroccidente del país en fotos: así se vive la escalada de atentados en el país

Una escalada de violencia sacude al suroccidente de Colombia con al menos 32 acciones armadas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Militar resguarda Vía Panamericana
Un integrante del Ejercito Nacional de Colombia custodia este domingo la vía Panamericana, lugar donde ocurrió un ataque guerrillero con un cilindro bomba, que dejó al menos 19 civiles muertos, en Cajibío (Colombia).
EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Una grave escalada de violencia se ha registrado en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las autoridades han confirmado que por lo menos 32 atentados terroristas se han presentado en el últimos días.

De hecho, la acción terrorista que más encendió la alarma fue la ocurrida en la vía Panamericana, en el sector El Túnel (Cajibío, Cauca), donde un explosivo ocasionó 20 muertos y 40 personas heridas, de acuerdo con lo confirmado por las autoridades, además de un cráter en la vía, lo que obligó a que el pasado sábado 25 de abril se tuviera que cerrar el corredor.

Por su parte, otras acciones en el Cauca han generado preocupación por la escalada de violencia, en la que el uso de drones con explosivos y otros artefactos no convencionales se han usado para atacar a la Fuerza Pública y la infraestructura civil.

Entre los hechos más graves destacan los ataques con drones en El Tambo y un intento fallido contra el helipuerto militar en Popayán, además de la activación de vehículos bomba en Guachené y el bloqueo de vías en Corinto con volquetas cargadas de cilindros. La situación se ha tornado crítica debido a la quema de trenes cañeros en Miranda, hostigamientos con fusil en municipios como Jamundí y Silvia, y la detonación de explosivos contra vehículos de servicio público en Mercaderes.

En los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, las acciones terroristas han incluido asonadas contra el Ejército en Leiva, el lanzamiento de granadas en Taminango y la incineración de vehículos en puntos estratégicos como el puente de Río Claro en Jamundí.

Atentado terrorista en la Vía Panamericana
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Personas se lamentan en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). Un tramo de la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del suroeste colombiano, quedó convertido en un escenario de guerra tras un ataque con un cilindro bomba.

EFE

Persona se lamenta en atentado Vía Panamericana
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Una persona realiza labores de rescate en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia).

EFE

Suben muertos por atentado en Vía Panamericana
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Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia). El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 20, todos civiles

EFE

Suben a los muertos por ataque en Vía Panamericana
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Personas observan este domingo vehículos destruidos por un atentado ocurrido en la Vía Panamericana en Cajibío (Colombia).

EFE

Familias lamentan muertes en atentado
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Familiares de las víctimas del atentado ocurrido en la Vía Panamericana lloran este domingo frente a los escombros de los vehículos destruidos en Cajibío (Colombia).

EFE

Personas en el lugar de Atentado en Cajibío
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Varias personas permanecen en el lugar de una explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibío, departamento del Cauca, Colombia.

AFP

Fuerte atentado en Cajibío
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Varias personas permanecen junto a vehículos destruidos por un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibío, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026.

AFP

Atentado en Cajibío deja personas muertas
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Varias personas rodean el cuerpo de una de las víctimas, cubierto con una sábana blanca, tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibío, departamento del Cauca, Colombia.

AFP

Atentado en Cali
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Agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (SIJIN) inspeccionan un autobús incendiado tras la explosión de una bomba cerca de una base militar en Cali.

AFP

Atentado en Cali
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Agentes artificieros colombianos inspeccionan un autobús incendiado tras la explosión de una bomba cerca de una base militar en Cali, departamento del Valle del Cauca.

AFP

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