El toro bravo sufre menos que un novillo en un matadero: Gonzalo Sanz De Santamaría

Gonzalo Sanz de Santamaría, descendiente de la familia fundadora de la Plaza de Toros La Santamaría, se refirió a la propuesta del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa de prohibir las corridas taurinas en la capital.



El agrónomo indicó que este tema se debe a un asunto de popularidad que revive cada vez que los alcaldes comienzan a caer en las encuestas.



“Los toros es los más constitucional que hay, en los últimos años ha habido 5 o 6 sentencias favorables, lo que veo es que cada vez que un gobernante cae en popularidad y las encuestas empiezan a irse al suelo, la banderita empieza a irse para los toros”, dijo Sanz de Santamaría.



“Somos una minoría, la plaza va para los 100 años, y como no ha podido desarrollar su plan de trabajo se enfoca en esto, Me preocuparía mucho más por proteger a los habitantes del Bronx que quedaron en peligro por toda la ciudad, obra que no podía adelantar”, agregó.



El especialista en el tema de la tauromaquia aseguró, ante la posibilidad de que existan las corridas de toros pero sin el sacrificio del animal, que esto sería “cambiar la razón por la cual las corridas de toros existen”.



“Es un acto ritual, casi que religioso, en donde el toro, que era un dios, hablamos de hace miles de años, era un dios que nos alimentaba y vestía debía morir y se creó un ritual tal y como se desarrolla hoy en día”, dijo Sanz de Santamaría.



“El toro bravo sufre mucho menos que el novillo que va a matadero, de los cuales se sacrifican millones al día”, agregó.



Gonzalo Sanz de Santamaría, ratificó su postura a favor de este “ritual” y aseguró que el animal muere con dignidad al ser aplaudido por los asistentes a las plazas de toros.



“Es el único animal que se sacrifica con dignidad honor aplaudiéndolo, si es bravo se le aplaude, y cuando muere, si es bravo se le aplaude, es el único animal de producción del hombre que se le da la oportunidad de salvar la vida y de defenderse, los toreros también se está jugando la vida”, concluyó.